Domenica In | Mara Venier, dopo le polemiche da parte del pubblico del piccolo schermo e della rete, ha scelto di fare chiarezza sul cachet di Pamela Prati

Mara Venier, durante la scorsa diretta di Domenica In, ha avuto modo di poter ospitare in studio, ad un anno dallo scandalo legato al finto matrimonio con Mark Caltagirone, la showgirl Pamela Prati.

Il pubblico del piccolo schermo, contrariamente a quanto si potesse immaginare, non ha fatto gradito il ritorno di Pamela sul piccolo schermo. I telespettatori, infatti, non le perdonano la storia del finto matrimonio, nonostante lei continui a sostenere la tesi che la vedrebbe plagiata da Pamela Pericciolo ed Eliana Michelazzo, ed indignati hanno scritto su Instagram alla zia più amata d’Italia facendole sapere quanto hanno trovato ingiusto che dopo le bugie a loro raccontate venga pagata per apparire in tv.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Anticipazioni Domenica In | Faccia a faccia tra Mara Venier e Pamela Prati

Mara Venier, per questo motivo, ha deciso di intervenire in prima persona, facendo chiarezza su quanto avrebbe guadagnato la showgirl. Curiosi di scoprire il cachet di Pamela Prati a Domenica In? La zia più amata d’Italia ha rivelato che la showgirl, che ieri è stata attaccata da Pamela ed Eliana dopo la diretta, non ha guadagnato un solo euro per l’intervista di ieri.

Domenica In | Il pubblico non perdona: Mara Venier “crolla” con la Prati

Nonostante il pubblico ora sappia quanto ha guadagnato Pamela Prati per andare a Domenica In, ovvero nemmeno un centesimo, non ha comunque perdonato la zia più amata d’Italia.

Tant’è che se si controllano i dati degli ascolti della trasmissione è possibile controllare un calo di share e di telespettatori, soprattutto se si prendono in considerazione i dati della scorsa settimana e facendo anche riferimento al resto della puntata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Verissimo rimanda in onda il Pratigate. Pamela Prati: “Mi dissocio”

Mara Venier ha perso ascolti con Pamela Prati, che ieri ha presentato il suo libro, in quanto ha perso un punto di share e ben mezzo milione di telespettatori. I fan della zia più amata d’Italia possono però dormire sogni tranquilli: il resto della puntata, come anticipato, ha guadagnato ulteriori telespettatori.

Il pubblico, purtroppo per lei, non riesce proprio a perdonare la showgirl per quanto accaduto lo scorso anno.

Visualizza questo post su Instagram Mi succede spesso, ma stamattina mi sono svegliata con una voglia matta di essere su un palco…ma il motivo è solo uno: per rivedere tutti VOI. I vostri applausi per me sono sempre stati infinite carezze, ed è da ieri che, dopo Domenica In, ricevo migliaia di messaggi da persone che non mi hanno mai abbandonata o da altre che si sono ricredute, questa è la mia più grande vittoria. Da oggi guardo il futuro con occhi diversi, più felici, sempre solo grazie a VOI. Ed è proprio a VOI che prometto che prestissimo tornerò su quel palco. Vi Amo, La vostra Pami.♥️ Un post condiviso da (@pamelaprati) in data: 18 Mag 2020 alle ore 5:44 PDT

Pamela Prati a Domenica In, come anticipato, non ha conquistato il favore del pubblico del piccolo schermo.