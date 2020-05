Luigi Favoloso ricatta Elena Morali? L’accusa di Nina Moric a Live

Luigi Favoloso | Nina Moric a Live Non è la d’Urso ha sostenuto che Elena Morali avrebbe paura del suo attuale compagno a causa di un video in suo possesso

Continua la battaglia, mediatica e non, tra Luigi Favoloso e Nina Moric. La modella, ospite a Live Non è la d’Urso, ha portato sul piccolo schermo nuove accuse nei confronti del suo ex fidanzato, rivelando di avere tutte le prove di ciò che dice. Che cosa ha raccontato?

L’ex di Fabrizio Corona ha ammesso di aver avuto una telefonata, durata ben 4 ore e mezza, con Elena Morali attuale compagna di Luigi Mario.

In questa telefonata Elena, che di recente ha fatto molto discutere per una foto con Luigi, avrebbe rivelato a Nina di essere sotto ricatto da Luigi in quanto avrebbe un loro video intimo. Quest’ultima, secondo quanto rivelato dalla modella, amerebbe ancora il suo ex Daniele Di Lorenzo.

Luigi Favoloso ha minacciato Elena Morali? Nina non sembra avere alcun dubbio e sostiene di avere le prove di ciò che dice.

Luigi Favoloso | La madre lo difende da Nina Moric: “E’ tutto falso”

La madre di Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso ha ovviamente difeso suo figlio, affermando che Nina Moric si sia inventata ogni cosa in quanto non riesce ad accettare che la sua storia sia finita e continuerebbe in questo modo soltanto per un senso di possesso nei confronti del suo ex fidanzato.

“Noi siamo arrabbiati, ciò che racconta lei sul conto di Luigi è tutto falso” ha dichiarato Loredana, la mamma di Luigi Favoloso. “Lei è una brava attrice, di film horror, ma quelli scadenti” ha proseguito la donna difendendo suo figlio, che settimana scorsa ha rivelato di avere degli audio su Nina Moric.

“La violenza è un tema delicato e serio, mentre lei continua a parlare come se fosse qualcosa di poco conto” ha concluso Loredana.

Luigi Favoloso e Nina Moric, come più volte rivelato da loro stessi, proseguiranno questa battaglia all’interno delle opportuni sedi giudiziarie.