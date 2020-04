Elena Morali e Luigi Favoloso stanno trascorrendo la quarantena insieme: l’ex di Nina Moric pubblica una foto in cui i due sono completamente senza veli.

Elena Morali e Luigi Favoloso senza veli su Instagram. L’ex fidanzata di Gianluca Fubelli Scintilla e l’ex fidanzato di Nina Moric stanno trascorrendo la quarantena insieme e su Instagram hanno regalato ai followers una foto bollente in cui lui, alle spalle di lei, compre con le mani le sue parti intime.

Elena Morali e Luigi Favoloso: la foto senza veli divide il web

Sembrava che l’amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso fosse giunto al capolinea e, invece, i due non solo stanno ancora insieme, ma stanno trascorrendo la quarantena a casa di lui. La coppia sta condividendo sui social foto e video della loro convivenza forzata e, nelle scorse ore, l’ex fidanzato di Nina Moric ha regalato ai fans una foto bollente.

“Finchè anima non ci separi”, scrive Luigi Favoloso nella didascalia che accompagna la foto in cui i due sono senza veli. Elena e Favoloso avevano parlato del loro rapporto durante una diretta su Instagram in cui avevano annunciato di essere a casa di lui per la quarantena.

“So che avremmo dovuto tenercelo per noi, è vero che si può aspettare, ma sapete quando le cose vi prendono come un colpo di fulmine?”,ha spiegato la Morali che ha detto ufficialmente addio a Gianluca Fubelli Scintilla.

Visualizza questo post su Instagram Finchè anima non ci separi 🦥♾✨ Un post condiviso da Luigi Mario Favoloso (@lmfavolosofficial) in data: 15 Apr 2020 alle ore 2:21 PDT

I due, inoltre, nei giorni scorsi, si sono lasciati andare anche a delle dolci dediche sui social. “Ci sono cose a cui puoi opporti, altre a cui devi arrenderti: io voglio solo te”, ha scritto Favoloso pubblicando una foto di coppia. La replica della Morali è arrivata puntuale: “Come l’aria, questa quarantena è favolosa“. Favoloso, invece, durante la diretta, parlando dei propri sentimenti, ha detto: “Quello che provo per Elena l’ho provato dopo tre giorni. E’ la persona che stavo aspettando“.