Marco Carta ha perso la calma su Instagram a causa di una copertina di rivista incentrata sulla morte di sua nonna. L’ex vincitore di Amici ci ha anche tenuto a fare una precisazione su Maria De Filippi e Barbara d’Urso

Marco Carta, durante una recente diretta con i suoi fan su Instagram, ha perso la calma a causa di una copertina di un giornale, di cui ha preferito non fare il nome, che lo avrebbe sbattuto in prima pagina con un titolo che non corrisponderebbe alla verità. Il titolo in questione vedrebbe l’ex vincitore di Amici disperato per la morte di sua nonna, ma pronto a piangere sulle spalle di Maria De Filippi.

Il cantante ci ha tenuto a smentire questa notizia, affermando che il titolo è pura fantascienza, facendo alcuni chiarimenti anche su Barbara d’Urso.

“Quel titolo non corrisponde alla verità dei fatti” ha subito messo in chiaro il cantante che di recente ha perso sua nonna. “Io non ho assolutamente sentito Maria, ci tengo a precisarlo anche a lei che non ho mai lasciato tali dichiarazioni” ha proseguito l’ex vincitore di Amici. “Ho sentito solo Barbara, che mi ha invitato in collegamento da lei, ma ho gentilmente declinato l’invito perché al momento non me la sento” ha concluso l’artista sardo.

Marco Carta ha fatto una precisazione su Maria De Filippi e Barbara d’Urso, dopo che un giornale aveva erroneamente riportato alcune dichiarazioni mai fatte.

Marco Carta: “Mangiate sulla mia carne, non quella di mia nonna”

Marco Carta si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram, chiarendo che è ancora molto scosso a causa della scomparsa di sua nonna, avvenuta soltanto una settimana fa, e per questo motivo, con giusta causa, non vuole che si lucri sulla sua perdita per vendere qualche copia in più.

“Che si mangi sulla mia carne va bene” ha affermato Marco Carta furioso su Instagram, che è stato anche paragonato a Mia Martini, facendo riferimento ai continui gossip sul suo conto negli ultimi anni. “Ma che si mangi sulla carne di mia nonna, che è scomparsa la settimana scorsa, no” ha precisato. “Non l’accetto”.

L’ex vincitore di Maria De Filippi ha fatto anche notare che all’interno del pezzo dedicato a lui si faceva riferimento anche al caso della Rinascente in cui è stato coinvolto, e dichiarato innocente, in cui il giornalista che ha lavorato al pezzo ha scritto “dal palcoscenico al carcere”, quando lui è stato assolto da ogni accusa.

Marco Carta su Instagram, oltre a ribadire la sua assoluzione dal caso della Rinascente, ci ha tenuto a mettere i puntini sulle I su un articolo che avrebbe riportato soltanto notizie false sul suo conto.