Marco Carta come Mia Martini? “Porti sfiga, non ti vogliono a Sanremo”

Marco Carta è stato paragonato alla figura di Mia Martini da un hater sul web. Secondo l’utente in questione, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi porterebbe sfortuna e per questo motivo gli sarebbe stato vietato di partecipare al Festival di Sanremo.

Marco Carta, come molti suoi colleghi, ha scelto di intrattenere i suoi fan attraverso una diretta sul suo profilo Instagram. Purtroppo, però, non tutto è andato come previsto. Che cosa è successo?

Durante il collegamento con gli utenti della rete, un hater ha accusato l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi di portare sfortuna, ma non solo. Secondo l’utente in questione, tutti sarebbero a conoscenza di questa caratteristica dell’artista sardo e per questo motivo da qualche anno gli verrebbe impedito di prendere parte al Festival di Sanremo.

Marco Carta è stato paragonato a Mia Martini per la sfortuna. La replica del cantante, che di recente ha avuto un battibecco con Alfonso Signorini prima del GF Vip, non è tardata ad arrivare. L’interprete de La Forza Mia ha subito messo a tacere l’hater della rete, facendogli rendere conto quanto siano assurde le parole pronunciate durante la diretta su Instagram.

Marco Carta accusato di portare sfortuna come Mia Martini: la sua reazione

Marco Carta ha accusato, a sua volta, l’utente di instagram di non portare rispetto non solo per l’arte in generale, viste le assurdità pronunciate poco prima, ma anche per la figura di Mia Martini.

La cantante, come tutti ricorderanno, si è tolta la vita proprio a causa di un accanimento mediatico nei suoi confronti, in cui la si accusava di causare sfortuna a tutte le persone di cui si circondava.

“Mi spiace per te se credi ancora a queste cose” ha pronunciato Marco Carta durante la diretta su Instagram, che non molto tempo fa aveva confidato a Barbara d’Urso di aver denunciato tutti gli hater del web che lo insultavano a causa dell’episodio di cronaca di cui è stato protagonista.

“La cosa peggiore è che hai scelto di utilizzare anche l’immagine di un bambino, dovresti vergognarti” ha proseguito l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi. “Non porti rispetto all’arte e nemmeno alla figura di Mia Martini!”

“Provo molta pietà per te” ha proseguito l’ex beniamino di Maria De Filippi. “Ti consiglio di fare un mea culpa e di raccogliere i cocci della tua vita” ha suggerito poi Carta. “Magari in questo modo la tua esistenza non finirà in tragedia” ha concluso.

Nonostante tutto Marco Carta, che non molto fa ha scritto una dedica al suo fidanzato, trova sempre la forza di sorridere ed andare avanti ed è assurdo nel 2020 ci siano ancora persone convinte di cose così assurde e gravi.