Amici 19 | Giulia Molino ha ammesso durante una diretta Instagram di aver sofferto di anoressia

Giulia Molino è una delle finaliste di Amici 19 che rapidamente, grazie al suo album di debutto, sta scalando rapidamente le classifiche musicali del bel paese. La cantante, però, nello spiegare da dove è nato uno dei suoi pezzi più famosi, Nietzsche, si è ritrovata a parlare di un problema comune a molte sue coetanee: l’anoressia.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha rivelato di averne sofferto per un arco di tempo della sua vita e che ancora oggi le capita di dover combattere con questo mostro che si porta dentro.

“L’anoressia è un qualcosa che non puoi lasciare fin quando non la sconfiggi” ha ammesso Giulia durante una diretta Instagram. “Devi prenderla per mano e tenuta con sé” ha proseguito. “Devi imparare a conviverci fin quando non la scacci via” ha proseguito la cantate. “Ora sono molto attenta all’alimentazione. Anche se mi concedo degli sgarri settimanali” ha confidato. “A volte mi guardo allo specchio, mi vedo grassa e mi dico subito che sono dimagrita in realtà” ha concluso l’ex concorrente di Maria De Filippi.

Giulia Molino ha sofferto di anoressia prima di Amici 19, come aveva già rivelato suo padre, e ha scelto di condividere la sua esperienza con i giovani fan in modo tale da poter essere loro di aiuto e supporto.

Giulia Molino fa un’amara confessione dopo Amici 19: “Ho angoscia dentro di me”

Giulia Molino ha spiegato di non aver sconfitto del tutto l’anoressia. In quanto spesso le capita di vivere dei momenti un po’ particolari con se stessa, ma nonostante tutto prova sempre ad infondersi coraggio ed ad andare avanti per la propria strada.

L’ex concorrente di Amici 19 ha provato a prendere il massimo da questi momenti, rendendoli fonti di ispirazione per la sua musica. Anche se ha ancora tanta angoscia dentro di sé.

“Dentro di me ho ancora una certa angoscia, che mi porto da un po’ di tempo” ha spiegato la rivale di Gaia Gozzi, che di recente ha rivelato che pensava fosse proprio Giulia a vincere il talent. “Il brano Nietzsche, che più volte ho presentato ad Amici, è nato all’improvviso e parla proprio di questo male” ha precisato la cantante. “Parla di quello che ho vissuto io in prima persona” ha concluso.

Giulia ha spiegato che ha scelto di parlare di questo problema così vivo e intimo in modo tale da invogliare i suoi giovani fan a non cadere nella stessa trappola e a chiedere aiuto per liberarsi di un problema che purtroppo accomuna numerosi adolescenti non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

Giulia Molino dopo Amici di Maria De Filippi ci tiene non solo a far conoscere al pubblico la sua musica, ma anche a lanciare dei messaggi ben precisi. Dopo di tutto la musica, oltre ad essere arte, è in primis comunicazione ed è giusto utilizzarla per comunicare con il più alto numero di persone possibile.

Giulia si è aperta al pubblico del piccolo schermo, e della rete, come non mai. E’ la sua spontaneità e genuinità ad averla fatta apprezzare anche da Maria De Filippi che si è commossa durante la finale di Amici 19.