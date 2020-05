Uomini e Donne | Gemma Galgani, l’indiscussa protagonista del Trono Over, ha rivelato in una recente intervista che Maria de Filippi, grazie al supporto morale che le da, riesce a farla sentire al sicuro.

Gemma Galgani è una delle più amate protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne. Per questo motivo, infatti, Maria De Filippi ha scelto di tenerla con sé a Milano invece di farla ritornare a Torino, città dove la dama vive, per permetterle di prendere parte alla trasmissione.

Di recente, l’acerrima nemica di Tina Cipollari, è stata intervistata dal settimanale Di Più dove ha elogiato la moglie di Maurizio Costanzo, rivelando che grazie a lei, quando è in difficoltà, riesce a sentirsi al sicuro.

“Ogni volta che durante il corso della trasmissione sono in difficoltà, mi basta guardarla” ha ammesso Gemma Galgani su Maria De Filippi, che di recente ha lanciato una frecciata a Tina Cipollari. “Anche ricevere una pacca sulle spalle da lei è in grado di farmi sentirmi al sicuro e protetta” ha chiarito la dama del Trono Over. “Nonostante sia io più grande di lei, è Maria quella che mi protegge” ha spiegato la Galgani. “E’ come se fossi una bambina” ha concluso Gemma.

Uomini e Donne | Gemma Galgani torna a parlare di Giorgio Manetti e svela: “Ho sofferto”

Gemma Galgani, oltre a parlare del suo rapporto con Maria De Filippi, ha anche fatto una confessione riguardante il suo passato. O meglio: qualcuno appartenente al suo passato.

La dama di canale 5 ha parlato del suo storico ex fidanzato Giorgio Manetti, il gabbiano del Trono Over, con cui è stata un anno e ha provato a riconquistare in tutti i modi.

La dama del parterre femminile di canale 5, che non molto tempo fa è stata stroncata dal suo ex, ha ribadito che ha sofferto molto in passato a causa del Gabbiano, ma che finalmente è riuscita a voltare pagina.

“La storia con Giorgio mi ha fatto soffrire tanto” ha ammesso Gemma Galgani del Trono Over. “Io lo amavo molto, ma finalmente sono riuscita a voltare pagina” ha aggiunto.

Gemma Galgani di Uomini e Donne tornerà sul piccolo schermo lunedì 4 maggio, dove finalmente avrà l’occasione di poter incontrare i suoi corteggiatori virtuali.