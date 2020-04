Nina Moric | Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso ha informato di avere degli audio assurdi della sua ex fidanzata

Luigi Favoloso, ieri sera, è stato uno degli ospiti relativi alla parte dell’intrattenimento e allo spettacolo di Live Non è la d’Urso, dove ha rivelato di essere attualmente indagato per stalking e maltrattamenti presso la Procura di Milano, ma non solo. Anche Nina Moric, stando quanto dichiarato dall’ospite di Barbara d’Urso, attualmente avrebbe problemi con la giustizia a causa di una denuncia per diffamazione.

Tra una confessione e l’altra sulla sua ex, che è stata difesa da suo figlio, l’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso ha ammesso, come affermato da Nina stessa in precedenza, di aver provato a mettersi in contatto con lei per provare a risolvere il tutto in maniera pacifica, ma senza ottenere alcun responso, ma non solo. Luigi ha dichiarato di avere dei suoi messaggi audio assurdi dell’ex di Fabrizio Corona ma che non ha nessuna intenzione di volerli pubblicare.

“E’ vero l’ho chiamata, come sostiene lei, ma soltanto perché volevo risolvere il tutto in maniera pacifica” ha chiarito Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso. “Sono in possesso di alcuni audio suoi alquanto assurdi, ma non ho nessuna intenzione di pubblicarli” ha concluso.

Nina Moric a Live Non è la d’Urso spiega: “Ho denunciato Luigi Favoloso dopo un codice rosso”

Nina Moric, che è stata contattata dalla redazione di Live Non è la d’Urso per avere modo di poter replicare al suo ex compagno, ha ribadito ancora una volta di aver denunciato Luigi Favoloso soltanto dopo che lui avrebbe picchiato lei e suo figlio, ma non solo.

Nina Moric è convinta Luigi Favoloso la stia pedinando, in quanto nota spesso presso la sua abitazione un’auto bianca, ma quest’ultimo, che di recente è finito al centro di una polemica a causa di un suo scatto con Elena Morali, ha rivelato di non saperne nulla in merito all’auto a cui la modella fa riferimento.

Le cose tra Nina Moric e Luigi Favoloso, nonostante siano passate settimane dalla loro ultima apparizione sul piccolo schermo, non sembrano mettersi bene. I due non hanno trovato nessun punto di incontro, ma a fare chiarezza ci penserà la giustizia.