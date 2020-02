Nina Moric ha mentito fornendo delle false prove contro Luigi Favoloso? Barbara d’Urso a Live ha chiesto il parere di alcuni professionisti

Barbara d’Urso, come promesso, ha fatto visitare Nina Moric da un chirurgo esperto per verificare se, come affermato da Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso la scorsa settimana, avesse spacciato alcune foto post liposuzione come prove per incastrare il suo ex.

Il chirurgo ha rivelato che i segni riportati sul corpo della modella sembrano proprio quelli appartenenti ad un intervento di liposuzione e non ad una violenza subita. Anche se non può esserne certo al 100%. Nina Moric ha mentito su Luigi Favoloso?

Leggi anche:

Live Non è la d’Urso | Luigi Favoloso accusa la Moric: “Le prove sono false”

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

La bella modella croata ha ovviamente smentito il verdetto del chirurgo che l’ha visitata.