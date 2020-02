Live Non è la d’Urso | Luigi Favoloso accusa la Moric: “Le prove sono false”

Luigi Favoloso ha rivelato a Live Non è la d’Urso di aver denunciato Nina Moric e che la modella ha falsificato le foto postate in rete

Luigi Favoloso è tornato da Barbara d’Urso per affrontare sua madre Loredana e per replicare alle prove mostrate da Nina Moric durante gli scorsi giorni.

L’ex concorrente del Grande Fratello a Live Non è la d’Urso ha accusato la bella modella croata di aver presentato delle prove false. Le foto postate in rete da Nina Moric non la ritrarrebbero dopo una lite con lui, ma dopo essersi sottoposta ad un intervento di liposuzione.

Luigi Favoloso ha denunciato Nina Moric per diffamazione, rivelando di essersi ritrovato costretto ad agire anche lui per vie legali.

Leggi anche:

Luigi Favoloso si difende: “Non ho mai picchiato Nina Moric!” – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Live Non è la d’Urso | Luigi Favoloso una furia: “Ho denunciato Nina Moric!”

Luigi Favoloso, dopo aver rivelato il motivo per cui è scappato, è tornato su canale 5 per attaccare nuovamente Nina Moric a Live Non è la d’Urso.

La bella modella croata però, come al solito, non se ne è stata in silenzio ma ha prontamente chiamato gli autori di Barbara d’Urso per smentire quanto affermato dal suo ex fidanzato, inviando alla produzione anche delle foto scattate al momento che proverebbero di non aver affatto utilizzato delle vecchie foto spacciandole come prove di una presunta violenza.

Luigi Favoloso ha ribadito di non averla mai picchiata e di non essersi mai allontanato per cercare la fama. Nessuno però, da Barbara d’Urso, è sembrato credergli tant’è che Luigi ha perso totalmente la calma durante il momento dedicato alle 5 sfere.

Favoloso ha spiegato anche il contenuto dei messaggi pubblicati da Nina Moric, specificando che le ha scritto sì che la stava uccidendo ma a livello emotivo e non fisico.

La conduttrice ha congedato il suo ospite, promettendogli che la settimana prossima farà sottoporre le foto di Nina Moric ad un esperto per verificare chi dei due ha ragione se Favoloso o la sua ex. Questo vuol dire che rivedremo Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso e al pubblico non è sembrato dispiacere visto che lo ha votato tra i personaggi preferiti della prima parte del programma.

Leggi anche:

Luigi Favoloso | Il padre a Domenica Live: “Nina Moric lo picchiava!”