Eugenio In Via Di Gioia | Chi sono, età, altezza, carriera e vita privata

Eugenio In Via Di Gioia

Chi sono gli Eugenio in via di gioia, band che partecipa a Sanremo 2020? Età, nome dei componenti, carriera, vita privata e tutto ciò che c’è da sapere.

Gli Eugenio in via di gioia sono un gruppo che si è formato a Torino nel 2012 e che partecipa a Sanremo 2020. I loro nome nasce dall’unione dei nomi di tre di loro: Eugenio Cesaro, Emanuele Via e Paolo Di Gioia. L’ultimo componente è Lorenzo Federici, che ha prestato il nome al loro primo album ufficiale.

Eugenio in via di gioia: vita privata

Della vita privata di Eugenio Cesaro, Emanuele Via e Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici, non si sa niente. La band comincia la propria attività come artista di strada e il genere va dallo swing al folk italiano.

Il primo disco di inediti arriva nel 2014 vincendo il premio della critica al Premio Buscaglione. Nel 2016 arriva il nuovo singolo, Pam lanciato attraverso un videogioco, intitolato Pamman e ottenendo un grandissimo successo. Nel 2017 esce Giovani illuminati, primo singolo del loro secondo album ufficiale, Tutti su per terra.

Eugenio in via di gioia: carriera

Nel 2019, per dare una svolta alla propria carriera, il gruppo partecipa a Sanremo Giovani ottenendo l’accesso a Sanremo 2020 con il brano “Tsunami”. Ecco il testo:

Siamo figli di Steve Jobs e del T9

siamo l’ego in mezzo al traffico di Play mobile

siamo strade pulite sotto

un cielo pantone

campi sintetici calzini bianchi

di cotone

ed anche ad occhi chiusi

non è detto che dormiamo

e stando più vicini non è vero che parliamo

è solo un’impressione

sulle pellicole in bianco e nero

subito dopo il flash

noi siamo già scomparsi

da quando la gente non si trova più

ci siamo bastati

da quando il fuoco non brucia più

siamo disorientati

da quando Archimede non eureka più

siamo affondati

da quando la ruota non è girata più

siamo quadrati

siamo quadrati

Guarda lo tsunami che travolge la città

dentro la mia testa calma piatta

guarda lo tsunami che travolge la città

mentre tutto intorno affonda qui si balla, cha cha cha

cha cha cha

Siamo le nostre vite nei corpi degli altri

siamo figli di Jim Carrey in Truman Show

ed anche ad occhi chiusi

non è detto che dormiamo

e sempre più vicini non è vero che parliamo

il vento soffia forte

in una sola direzione

il mare si ritira

siamo rimasti soli

Guarda lo tsunami che travolge la città

dentro la mia testa calma piatta

guarda lo tsunami che travolge la città

mentre tutto intorno affonda qui si balla, cha cha cha

qui si balla qui si balla

cha cha cha, cha cha cha

qui si balla qui si balla

cha cha cha, cha cha cha