Nina Moric asfalta il padre di Luigi Favoloso a Live. D’Urso interviene

Nina Moric a Live Non è la d’Urso ha rivelato che il padre di Luigi Favoloso è in collegamento perché agli arresti domiciliari

La bella modella croata ha scelto di sottoporsi, questa sera, alle 5 sfere di Live Non è la d’Urso. Tra queste, in collegamento, c’era anche il padre di Luigi Favoloso che a differenze degli altri personaggi delle sfere ha scelto di prendere parte al dibattito da casa e non dagli studi di Cologno.

“Perché è agli arresti domiciliari, per questo non è venuto qua!” ha esordito Nina Moric a Live Non è la d’Urso. Il padre di Luigi Favoloso, in un primo istante, aveva scelto di non replicare per poi sbottare dopo pochi minuti contro Barbara d’Urso. “Ma non ho capito, non mi fa replicare?” ha replicato l’uomo, convinto di avere il microfono spento. La replica di Barbara, ovviamente, non è tardata ad arrivare.

Leggi anche:

Nina rompe il silenzio dopo Live: “Non avete diritto!” – VIDEO

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Barbara d’Urso gela il padre di Luigi Favoloso a Live. Nina Moric: “Denunciami”

Barbara d’Urso ha subito ripreso il suo ospite, che ha fatto notare che la bella modella croata avrebbe soltanto dovuto discutere con lui delle accuse di violenza di Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso, senza parlare di episodi riguardanti la sua vita privata.

“Quando Nina ha detto quella cosa, tu non hai detto nulla” ha specificato Barbara. “Se un ospite evita di rispondere, vuol dire che vuole cambiare argomento e preferisce non parlare dell’argomento trattato” ha subito chiarito la conduttrice.

“Dai, denunciami invece di fare tutta questa scena!” ha esordito Nina Moric contro il padre di Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso. “Ho sbagliato e ti chiedo scusa, denunciami per favore”.

L’uomo dopo essersi arrabbiato con Barbara d’Urso in diretta, ha subito fatto dietrofront dopo la spiegazione della conduttrice, chiarendo soltanto che non voleva la cosa ascisse fuori e cambiando subito i toni, lasciando spazio a Nina che ha replicato alle accuse di Luigi Favoloso fatte la scorsa settimana.

Leggi anche:

La Moric mostra un nuovo screen per “smascherare” Favoloso

Una puntata decisamente difficile per Nina, che ha scoperto anche il pubblico da casa non crede alla sua versione dei fatti.