Coronavirus | Vinta in Nuova Zelanda la battaglia contro il Covid-19

In Nuova Zelanda con meno di 10 casi al giorno la premier Jacinda Arden ha dichiarato che “il Paese ha per il momento vinto la battaglia contro il Coronavirus”.

Meno di 10 casi al giorno e zero contagi nelle ultime 24 ore. Con tutte le premesse del caso la premier della Nuova Zelanda, Jacinda Arden ha annunciato di aver vinto la battaglia contro il Coronavirus.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Le attività che possono riaprire dal 4 maggio

“A breve riprenderanno alcune attività economiche non essenziali, servizi sanitari e scolastici” ha affermato la premier ma “ai cittadini è raccomandato di stare a casa“.

La Arden ha voluto precisare che, pur riaprendo l’economia, la vita sociale delle persone deve rimanere ancora invariata per non perdere ciò che è stato guadagnato in termini di salute.

di Cristina Biondi