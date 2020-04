Coronavirus, Boris Johnson guarito | primo discorso pubblico a Londra

Coronavirus, Boris Johnson è tornato a casa e parla per la prima volta ai britannici. La chiusura totale deve andare avanti

Coronavirus, Boris Johnson è finalmente guarito ed è anche apparso in buona forma. Il Premier britannico dopo il ricovero in terapia intensiva in seguito alla positività al Covid-19, è tornato a parlare in pubblico.

“Il coronavirus è un aggressore inatteso e invisibile nel suo assalto fisico, come posso dirvi per esperienza personale”, ha spiegato. Ma ha aggiunto che nel Regno Unito si vede finalmente la luce e questo è merito delle misure prese per il distanziamento sociale.

Johnson nel suo primo discorso alla nazione dopo il ricovero non ha parlato di date certe per la riapertura generale dopo il lockdown. Anzi, ha avvisato tutti. Il pericolo di una seconda ondata nei contagi è reale e tangibile. Per questo la Gran Bretagna non deve mollare, perché altrimenti sarebbe “un vero disastro economico”.