Luigi Favoloso ed Elena Morali si sono già detto addio. Lo ha rivelato su instagram l’ex di Nina Moric, ma non sono chiari i motivi della rottura…

Elena Morali e Luigi Favoloso si sono già detti addio. Dopo neanche un mese d’amore i due ragazzi hanno preso strade diverse. A comunicarlo poco fa è stato l’ex di nina Moric in una storia pubblicata su Instagram. “Era tutto bello, stava iniziando qualcosa che sarebbe stato memorabile – scrive. – Poi ieri hai fatto un casino ed io oggi, per non smentirmi, l’ho fatto molto peggio.” A fare da sfondo alle sue parole c’è una foto di lui che bacia teneramente la sua Elena. “Abbiamo corso troppo, forse sì”, ammette sempre Favoloso che conclude facendo dei paragoni alquanto bizzarri:“Ma se l’amore di Jack e Rose sul Titanic è durato 4 giorni, e Romeo e Giulietta solo 3, a noi, in 23 giorni, chi può romperci le scatole?”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Elena Morali, look “bollente” sulle spiagge di Mykonos – Video

La loro è stata una storia flash non c’è dubbio ma molto vissuta, soprattutto sui social. Resta da capire il motivo scatenante della rottura. Forse, dato che il loro amore è stato fin dall’inizio molto mediatico, non sorprenderebbe che i due spieghino il perché si siano detti addio così presto davanti alle telecamere, magari di Pomeriggio cinque o Domenica Live che ultimamente li ha visti spesso protagonisti.

La storia d’amore tra Luigi Favoloso ed Elena Morali

I due sembravano più uniti che mai. Spiattellavano il loro amore ai settimanali o nei salotti di Barbara D’Urso. Sembravano aver trovato insieme la serenità persa dopo la fine delle rispettive storie, Elena con il comico Scintilla ed il produttore Di Lorenzo e Luigi con la bella Nina Moric, entrambe finite male.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pomeriggio 5: Elena Morali, Scintilla e Di Lorenzo finiscono in questura

La showgirl e l’ex concorrente del Gf si sono lasciati andare sui social a tante dediche romantiche, parole importanti che avevano fatto vacillare anche i loro più accaniti detrattori sul fatto che la loro relazione fosse solo una montatura. Sia Luigi che Elena avevano addirittura pubblicato su instagram una foto che mostrava lo stesso tatuaggio che hanno sul polso, un segno del sentimento che li ha travolti improvvisamente ma che ahimè è durato troppo poco.

di Maria Lucia Panucci