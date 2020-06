Amici Speciali | Irama prima della finale ammette: “Non volevo partecipare”

Amici Speciali | Irama, intervistato da Anna Pettinelli per RDS, ha ammesso che non voleva prendere parte al progetto ma è stato Maria De Filippi a convincerlo a partecipare.

Amici Speciali questa settimana giungerà al termine della sua prima edizione e per l’occasione i 4 finalisti del talent show di Maria De Filippi hanno scelto di rilasciare alcune interviste per raccontare di quest’avventura sul piccolo schermo degli italiani. Tra questi, ovviamente, non poteva mancare il cantante Irama che, intervistato da Anna Pettinelli per RDS, ha rivelato che in un primo momento non voleva prendere parte al progetto, ma che è stata la padrona di casa in persona a convincerlo.

“Quando Maria mi ha chiesto di prendere parte a questo progetto ha dovuto faticare per convincermi” ha rivelato il cantante, che è uno dei 4 finalisti del programma “Non volevo partecipare, ma non perché me la tirassi ma semplicemente perché stavo vivendo un momento un po’ particolare” ha subito chiarito. “Eravamo in quarantena e avevo dovuto rinunciare all’uscita di un nuovo progetto” ha concluso, ma fortunatamente Maria De Filippi è riuscita a fargli cambiare idea.

Irama non voleva partecipare ad Amici Speciali, provato dal periodo trascorso in quarantena.

Irama sulla finale di Amici Speciali svela: “Porterò il mio animo rock”

Irama, oltre a svelare questo retroscena sulla sua partecipazione ad Amici Speciali di Maria de Filippi, si è anche sbilanciato in merito alle esibizioni che porterà durante la finale del programma.

Il cantante ha assicurato che performerà alcune cover, ma la maggior parte delle sue esibizioni saranno incentrate sui suoi pezzi.

“Sul palco porterò la mia anima rock n’ roll” ha rivelato Irama prima della finale di Amici Speciali, che pare aver interrotto ogni rapporto con Francesco Facchinetti. “Sto preparando alcune cover per la finale, ma non sono tante” ha subito chiarito. “Voglio concentrarmi sui miei pezzi, così da portare me stesso durante la finale” ha concluso il cantante che venerdì prossimo dovrà sfidare: Stash e i The Kolors, Michele Bravi e il ballerino Alessio Gaudino.

Irama ad Amici Speciali è pronto a portare sul palcoscenico di canale 5 esibizioni degne di nota, per garantire uno show di tutto rispetto per la finale.