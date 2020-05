Amici Speciali | Michele Bravi ringrazia la De Filippi: “Sei stata l’unica”

Amici Speciali | Michele Bravi, durante il corso della semifinale, ci ha tenuto a ringraziare Maria De Filippi per avergli chiesto di cantare.

Amici Speciali ha segnato il ritorno sulle scene di Michele Bravi che, a causa dell’incidente che l’ha visto protagonista, aveva scelto di ritirarsi dal mondo dello spettacolo per un po’.

Durante il corso della semifinale del talent show, che ha lo scopo di fornire un aiuto concreto alla protezione civile per contrastare l’emergenza del coronavirus in Italia, il cantante ci ha tenuto a ringraziare Maria De Filippi. Il motivo? La conduttrice, stando a quanto riportato da Michele stesso, sarebbe stata l’unica a non chiedergli come stesse ma a spronarlo a tornare a cantare. Per questo motivo, lui non ha avuto nessun dubbio di lanciarsi in questa nuova avventura, anche se gli ha costato una certa fatica.

“Non amo parlare di quello che è successo, ma preferisco cantare” ha raccontato il cantante, che ha portato il suo dolore sul palco. “Se ripenso a ciò che è accaduto l’anno scorso, posso dire che c’era soltanto tanto silenzio” ha raccontato Michele durante il corso della semifinale. “Tu sei stata l’unica ad avermi chiesto di cantante, tutti non facevano altro che chiedermi come stessi” ha concluso, sottolineando quanto sia stato importante per lui il gesto di Maria.

Michele Bravi ha ringraziato Maria De Filippi ad Amici Speciali e il pubblico si è emozionato insieme a lui in questo toccante retroscena.

Maria De Filippi elogia Michele Bravi ad Amici Speciali: il gesto in diretta

Maria De Filippi, prima che Michele Bravi ad Amici Speciali la ringraziasse, ci ha tenuto a svelare com’è avvenuto il primo approccio tra loro, quando lei gli ha chiesto di prendere parte a questo nuovo progetto.

“Io e Michele ci siamo sentito su Whatsapp” ha spiegato la conduttrice. “Mi ha scritto timidamente, in punta di pieni, come se volessi farmi capire che se ero pronta a tendergli la mano lui sarebbe stato contento” ha raccontato Maria De Filippi su Michele Bravi, che è uno dei quatto finalisti. “Poi ci siamo incontrati e abbiamo parlato del silenzio con cui ha combattuto, della sua paura delle telecamere e il confronto con il pubblico” è andata avanti la padrona di casa. “Della sua paura di cantare, ma è riuscito ad affrontare a tutto” ha concluso. “Hai affrontato quel mostro”.

Il cantante ha avuto la sua seconda occasione grazie a Maria De Filippi e per questo gliene sarà profondamente grato. La vittoria sarebbe la giusta conclusione di questo percorso ma non ci resta che attendere venerdì per scoprire se Michele Bravi vincerà Amici Speciali.