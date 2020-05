Amici Speciali | Maria De Filippi ha proclamato i quattro finalisti di questa prima edizione del talent show a scopo benefico.

Amici Speciali sta giungendo al termine di quest’avventura. E’ da poco stata trasmessa la semi finale del talent show, che va in onda con lo scopo di poter dare un aiuto concreto all’emergenza del coronavirus in Italia, di Maria De Filippi.

Durante la semifinale, sono stati eletti i quattro finalisti di quest’edizione che sono pronti a sfidarsi a suon di esibizioni, insieme ai loro “supporter” durante l’ultima puntata che andrà in onda venerdì prossimo.

Curiosi di sapere i loro nomi? A contendersi il titolo finale, dopo che è stato cambiato il regolamento a causa degli ascolti bassi, saranno: Stash e i The Kolors, Irama, Michele Bravi e l’unico ballerino “sopravvissuto” Alessio Gaudino.

Sono loro i finalisti di Amici Speciali, ma chi di loro riuscirà a trionfare?

Amici Speciali: chi vincerà la prima edizione del talent di Maria De Filippi?

Dopo la messa in onda della semifinale, che ha creato non pochi mal contenti tra il pubblico che avrebbe preferito altri nomi durante la finale, si inizia già a scommettere su chi vincerà Amici Speciali.

In molti danno per scontato il trionfo dei The Kolors, in quanto con le loro esibizioni hanno messo d’accordo pubblico e giuria, e Stash leader della band ricopre il ruolo di insegnante da ben stagioni, mentre altri puntano tutto su Michele Bravi, convinti che questo sia in tutto e per tutto l’anno del suo ritorno sulle scene.

Anche se in molti hanno manifestato un certo malcontento per la mancanza di Giordana Angi in finale, così come hanno stroncato alcune parti del programma giudicate inadatte per lo scopo che si è prefissato il talent.

The Kolors, Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino sono finalisti di Amici Speciali, ma chi di loro vincerà?