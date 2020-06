Gaia Gozzi, nonostante il gossip su Alberto Urso, ha già un fidanzato. Ecco chi è il ragazzo che ha rubato il cuore alla cantante di Amici.

Gaia Gozzi ha un fidanzato. La cantante, vincitrice dell’ultima edizione di Amici e concorrente di Amici Speciali che, nella semifinale di venerdì 29 maggio ha decretato i quattro finalisti, è stata al centro del gossip per il suo rapporto con Alberto Urso. Nella vita di Gaia, però, ci sarebbe già un fidanzato e il fortunato si chiamerebbe Daniele Dezi.

Gaia Gozzi: ecco chi è il fidanzato Daniele Dezi

Gaia Gozzi e Alberto Urso, concorrenti di Amici Speciali, sono stati oggetto di battutine sul loro rapporto. Alberto ha ammesso di trovare interessante Gaia, ma Maria De Filippi, commentando il gossip, ha parlato di “interesse unilaterale” da parte di Urso. Oggi, grazie al Vicolo delle News, scopriamo che, in realtà, nella vita della vincitrice di Amici 19, ci sarebbe già un fidanzato che si chiamerebbe Daniele Dezi.

Come fa sapere il Vicolo Delle News, Daniele Dezi è un musicista e produttore musicale. Ha collaborato con Coez e dal profilo Instagram pare che sia papà di una bambina. Tra Daniele e Gaia, come scrivono le talpe del Vicolo, ci sono stati diversi scambi di like e commenti sui social che confermerebbero la presenza di un rapporto tra i due. “Brilli”, le ha scritto lui qualche giorno fa aggiungendo anche un cuore arancione. Lei, invece, le ha risposto scrivendo in codice “i love you”. Per farlo ha scritto la parola “Ily” e un cuore rosso.

Nessun flirt, dunque, tra Gaia e Alberto Urso. Quest’ultimo, nonostante l’interesse dichiarato, dovrà voltare pagina e concentrarsi su un’altra ragazza. A quanto pare, infatti, il cuore di Gaia è già impegnato. La giovane cantante ufficializzerà il suo rapporto anche sui social? I fans attendono sperando di ascoltare presto le sue nuove canzoni e, a tal proposito, c’è anche chi sogna un duetto con Irama.