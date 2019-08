Francesco Facchinetti e Irama continua inesorabile. I due hanno messo in mano ai loro legali le pratiche e tutto sarebbe finito in tribunale. Tutto quello che c’è sa sapere in un video

La lite tra Francesco Facchinetti e Irama continua, senza sosta. Il produttore discografico ha affermato: “In tanti pensano che io sia cattivo e spregiudicato ma non è così. La verità e che non amo farmi prendere per il culo. Se lo fai, che ti piaccia o no, ne pagherai tutte le conseguenze. Non oggi, ma domani…ma prima o poi sì.E se non ci penserà il Karma, tranquillo che ci penserò io” Poco più tardi Irama ha risposto attraverso il suo IG, infatti ha pubblicato un foto mentre fa il dito medio.

Inoltre stando a quanto riportato dal settimanale Chi, di Alfonso Signorini, la lite tra i due sarebbe addirittura finita in tribunale. I due hanno messo in mano ai loro legali le pratiche per discutere la risoluzione del rapporto lavorativo.

Leggi anche >>> Zingaretti al Quirinale: “Sostegno a governo con Conte premier” – Video

Leggi anche >>> Rocco Hunt e la sua “Libertà”: presentato il nuovo album

Leggi anche >>> Uomini&Donne: svelato il nome della seconda tronista – VIDEO

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!