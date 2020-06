Panini soffici e gustosi | scopri 3 ricette da realizzare

Per preparare questa ricetta iniziate ad impastare in una planetaria, mettete lo zucchero, il burro, poi il latte con il lievito sciolti, versate le farine e il sale, lavorare bene fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciate nella ciotola e lasciate lievitare per 3 ore, coprite con un canovaccio di cotone. Trascorso il tempo, mettete l’impasto su una spianatoia infarinata e formate le palline e adagiatele su una teglia rivestita di carta forno. In una ciotola mettete il tuorlo e il latte, poi spennellate sui panini e lasciateli lievitare per 30 minuti. Trascorso il tempo, infornate a 180° per circa 15 minuti, poi sfornate i panini e gustateli così o farciti.

3. Panini con salame e burro: irresistibili

I panini con salame, conosciuti come panini rustici, sono una variante ai panini sopra citati, anche questi hanno bisogno di una lievitazione. Scopriamo come prepararli. SULLO STESSO ARGOMENTO: Snack salati da preparare a casa | scopri le nostre ricette Ingredienti per 30 pezzi 500 g di Farina Manitoba

300 g di Latte

1 Uova

50 g di Burro

2 cucchiaini di Sale

1 pizzico di Zucchero

12 g di Lievito di birra fresco

100 g di Salame