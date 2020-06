Filippo Bisciglia: quando torna in onda con Temptation Island 2020

Filippo Bisciglia è pronto a ritornare sul piccolo schermo con una nuova edizione di Temptation Island. Grazie a Pubblitalia è possibile sapere quando ritornerà in onda.

Filippo Bisciglia lo aveva annunciato già da diverso tempo che mai come quest’anno era pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per intrattenerli dal difficile periodo che tutti stiamo vivendo a causa dell’emergenza causata dal contagio da coronavirus. Finalmente la sua richiesta, e quella del pubblico del piccolo schermo, è stata accolta in quanto è stata rivelata la data di inizio di Temptation Island 2020. Quando partirà?

Temptation Island inizierà martedì 7 luglio e, contrariamente a quanto rivelato negli scorsi giorni, non ci sarà nessun cambio di programma. In quanto partirà prima l’edizione dedicata alle persone comuni e in un secondo momento quella dei Vip.

A rivelare la notizia è stato Pubblitalia, svelando la data di inizio del programma condotto da Filippo Bisciglia su canale 5.

Temptation Island ai tempi del coronavirus: cosa cambierà nello show di Filippo Bisciglia

Temptation Island, come tutti i programmi attualmente in onda, dovrà adattarsi alle misure imposte dagli organi competenti per evitare il contagio da coronavirus. Per questo motivo i protagonisti del programma di Filippo Bisciglia saranno costretti ad evitare ogni contatto e a rispettare le dovute distanze.

La notizia ha fatto storcere, e non poco, il naso al pubblico del piccolo schermo che non è convinto della riuscita del programma con queste regole, ma Maria De Filippi, che di recente è stata protagonista di un retroscena di un ex partecipante, li ha rassicurati affermando che le distanze non impediranno ai tentatori di svolgere il proprio ruolo.

Filippo Bisciglia torna con Temptation Island il 7 luglio e non vede l’ora di portare un po’ di spensieratezza al pubblico di canale 5.