Per preparare la focaccia, dovete iniziare a mescolare in una terrina il lievito con lo zucchero, poi versate nella ciotola della planetaria a aggiungete la farina. In una ciotolina miscelate bene acqua e latte.

Mettete il gancio a foglia, azionate la planetaria e aggiungete l’acqua tiepida e il latte, aggiungete l’olio sempre a filo. Lavorate sempre l’impasto, sostituendo la foglia con il gancio, aggiungete il sale e continuate a lavorare l’impasto per almeno 15 minuti.

Fermatevi solo quando l’impasto sarà ben incordato, poi trasferitelo su una spianatoia o su un piano da lavoro entrambi devono essere ben infarinati. Con il tarocco fate un paio di pieghe, poi sollevate un lembo e lo portate al centro, fate lo stesso con l’altra estremità e la portate al centro. Mettete l’impasto in una ciotola e coprite con pellicola trasparente, dovete far lievitare per almeno 2 ore o quando il volume sarà raddoppiato. Il consiglio è di mettere la ciotola nel forno spento con la luce accesa.

Distribuite un pò di olio sulla leccarda da forno, spennellate bene anche i bordi, adagiate l’impasto quando sarà lievitato. Coprite la leccarda con la pellicola trasparente e lasciate lievitare ancora per un’ora in forno spento ma con la luce accesa. Poi trascorso il tempo con i polpastrelli, fate pressione sull’impasto, dovete creare delle fossette. Distribuite l’olio, un pò di rosmarino e il sale.

Fate cuocere la focaccia in forno statico a 180° per circa 40 minuti, poi sfornate e servite. si consiglia di mangiarla subito, ma la potete conservare per un massimo di 2 giorni in un sacchetto per alimenti, avendo cura di eliminare l’aria.

In alternativa, potete anche congelarla cotta e dopo averla scongelata riscaldatela prima di consumarla.

