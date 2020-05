Per preparare la pizza parigina, dovete iniziare dalla base, ossia l’impasto della pizza. In una terrina, iniziate a mettere l’acqua a temperatura, aggiungete il lievito di birra e lo fate sciogliere bene, potete facilitare l’operazione con una forchetta.

In una ciotola ampia, versate la farina e lo zucchero e mescolate con le mani bene, poi aggiungete un po’ alla volta l’acqua col lievito e continuate a lavorare con le mani, dovete incorporare bene e piano piano, deve avere una buona consistenza.

Aggiungete l’olio un pò alla volta, poi aggiungete il sale e lavorate energicamente con le mani, fino a quando non otterrete un composto omogeneo. Versate il composto su un piano da lavoro un pò infarinato e continuate a lavorare per 15 minuti, formate una palla e rimettetela nella ciotola un pò infarinata, coprite con la pellicola trasparente e lasciate lievitare per almeno 3 ore, o fino a quando non raddoppierà di volume.

Preparazione del ripieno

Adesso potete dedicarvi al ripieno, prendete i pomodori pelati e lasciatele scolare un pò, mettendoli in un colino. Tagliate a fettine la provola e tenetele da parte.

In una ciotola mettete i pomodori pelati, li dovete schiacciare un pò con una forchetta, se preferite li potete tagliare con un coltello.

Preparazione della pizza parigina

Non appena l’impasto sarà aumentato di volume, togliete la pellicola e trasferite su una leccarda da forno da 32×40, allargate l’impasto con le dita, fate attenzione a non bucare l’impasto. Lasciate riposare l’impasto per almeno mezz’ora, coprendolo con la pellicola, poi trascorso il tempo, la togliete, distribuite un pò di pomodoro su tutta la superficie, poi distribuite la provola a fettine, la ricotta e il prosciutto cotto.

Adagiate la pasta sfoglia, che deve ricoprire bene la pizza e sigillate bene i bordi, in modo che durante la cottura non fuoriesca la farcitura. Bucherellate coi rebbi di una forchetta la pasta sfoglia, in una ciotolina unite e mescolate tuorlo e panna e spennellate la superficie con questo composto.