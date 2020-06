Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island: l’annuncio

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, secondo quanto riportato da Tv Blog, sono la prima coppia scelta per l’edizione 2020 di Temptation Island Vip.

Nonostante l’emergenza del coronavirus, la macchina di Temptation Island Vip, guidata dallo straordinario team di Maria De Filippi, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Per questo motivo è già a lavoro per il cast della prossima edizione, che dovrebbe andare in onda verso la fine di quest’estate salvo imprevisti.

Secondo quanto riportato dal portale Tv Blog, però, sarebbe già stata scelta la prima coppia di quest’anno che è pronta a portare un po’ di pepe nell’isola delle tentazioni. Di chi stiamo parlando? Di Antonella Elia e Pietro Delle Piane!

Lei è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, dove ha fatto discutere e non poco a causa del suo carattere fumantino, lui è reduce dai salotti televisivi di Barbara d’Urso, dove tra una discussione e l’altra con la padrona di casa ha sicuramente lasciato il segno.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono nel cast di Temptation Island Vip, anche se si parla anche di un possibile ritorno in Rai per la showgirl.

Temptation Island Vip: Antonella Elia mette alla prova Pietro Delle Piane

A Temptation Island Vip numerose coppie hanno messo a dura prova il loro amore e non sempre è andata bene, basta vedere cos’è successo a Serena Enardu e Pago che ora sono occupati a farsi una guerra mediatica, e sarà forse per questo che l’ex ragazza di Non è la Rai voglia prendere parte al programma?

Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, non sono mancate le numerose segnalazioni sul conto di Pietro Delle Piane, che lo vedrebbero averla tradita con la figlia di Dario Argento. O peggio: c’è chi lo ha accusato di aver organizzato una finta paparazzata con lei. Oppure sono spuntate sue ex fidanzate che hanno rivelato di essere state picchiate da lui.

Antonella Elia prima di fare il grande passo del matrimonio, lui vorrebbe sposarla, lui vorrebbe sposarla, ha deciso di mettere alla prova la fedeltà e il sentimento del suo Pietro per chiarire una volta e per tutte di che pasta è fatto, visto che nessuno sembra credere alla sua buona fede?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island Vip e siamo sicuri che sapranno tenere il pubblico incollati al piccolo schermo. Non ci resta che attendere per vederne delle belle.