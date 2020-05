Ex protagonista di Temptation Island, a distanza di un anno, svela tutta la verità e ammette: “ho mentito a Maria De Filippi”.

Vittorio Collina, ex protagonista di Temptation Island, ai microfoni di Novella 2000, confessa tutta la verità ammettendo di aver mentito a Maria De Filippi. Vittorio ha partecipato all’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia con l’allora fidanzata Katia Fanelli a cui ha detto addio alla fine del percorso.

Quando, però, Maria De Filippi gli ha chiesto se tale decisione fosse dipesa dai suoi sentimenti per la single Vanessa, ha negato. A distanza di un anno, invece, ammette di aver mentito alla conduttrice.

Temptation Island, Vittorio Collina ammette: “ho mentito a Maria De Filippi”

Vittorio Collina che nei mesi scorsi ha postato alcuni video verità su Katia Fanelli, ai microfoni di Novella 2000, ha parlato dell’avventura vissuta nel villaggio dell’amore e della fine della sua storia con Katia che ha più volte ribadito di sentire la sua mancanza.

“Ho iniziato la mia avventura a Temptation Island nel 2019 con Katia, la bionda ribatezzata ‘Fotonica’ dai telespettatori. Durante l’ultima puntata, al falò di confronto finale ho scelto di interrompere la nostra relazione che durava circa 2 anni e mezzo. Alla fine della stessa puntata ho chiesto alla tentatrice Vanessa, conosciuta all’interno del villaggio, di continuare a vederci”, ha raccontato Vittorio.



Collina è poi tornato sul confronto avuto con Katia nello studio di Uomini e Donne davanti a Maria De Filippi:

“A Uomini e Donne ho avuto un confronto con Katia, in presenza di Vanessa. Fino a quel momento non era ancora uscito nulla sulla frequentazione tra me e la tentatrice. A quel punto Maria De Filippi mi ha chiesto di essere chiaro con Katia dicendomi di dirle la verità e che ammettendo il mio innamoramento per un’altra ragazza non ci sarebbe stato nulla di male”.

Vittorio ammette di aver mentito per non ferire Katia e per rispettare Vanessa che gli aveva chiesto di mantenere la riservatezza sul loro rapporto. Ma oggi come stanno le cose tra Vittorio e Vanessa?

“Tuttavia però le cose non vanno sempre come una persona auspica o sogna. Da Novembre Vanessa ha iniziato a distaccarsi, fino a dirmi di non sentirsi più innamorata. Da quel momento ho cercato di farmene una ragione, con non senza difficoltà”.