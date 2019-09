Vittorio Collina, dopo la partecipazione alla puntata di Uomini e Donne ha postato un video di Katia per rispondere a tutte le critiche.

Ieri la puntata di Uomini e Donne ha creato un certo scalpore tra i fan di Temptation Island che hanno potuto assistere al confronto tra Vittorio Collina e Katia Fanelli. I due, usciti separati dal viaggio nei sentimenti di Tempation Island, vivono ormai su strade separate e sebbene Katia sembri ancora innamorata di lui, Vittorio ha decisamente voltato pagina, iniziando una storia con la tentatrice Vanessa. Forse per questo motivo e anche spinti dalle lacrime di Katia, molti follower hanno criticato le scelte di Vittorio, spingendolo a replicare prima attraverso le storie e poi con una serie di video dove ha deciso di mostrare i motivi per cui tra lui e Katia è finita.

Vittorio Collina posta dei video di Katia a Temptation

È con tre video postati sul suo account Instagram che Vittorio Collina ha scelto di rispondere a tutte le critiche giunte dopo la puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri.

In calce al video, in cui mostra le scene in cui Katia ai tempi di Temptation ha parlato male di lui o si è avvicinata troppo ai tentatori, Vittorio ha speso qualche parola per motivare la sua scelta di interrompere una storia durata due anni e mezzo:

“Come vi sareste comportati voi al mio posto? Penso che questi tre video parlino da soli. Fino ad ora non ho mai parlato, né via social né tramite giornali. Ci tengo a precisare che non ho alcun rancore verso Katia e sono sinceramente felice per il successo da lei riscosso. Tuttavia non accetto giudizi affrettati sul mio modo di essere o comportamento. Non ho avuto né tempo né modo di evidenziare e montare tutti gli spezzoni. Il video che vedete è relativo ai primissimi giorni di programma. Mi fermo qui e non aggiungo altro, se non il fatto che eliminerò il video tra qualche giorno.”

Video che hanno convinto qualcuno ma non tutti, come si può evincere dai commenti tra i quali ci sono quelli di chi, nonostante tutto, continua a difendere Katia e a pensare che tra i due, Vittorio sia quello che ha commesso più errori, avendo portato avanti una storia che è poi continuata anche al di fuori di Temptation Island.

Sembra quindi che i video postati non abbiano sortito, almeno fino ad ora, l’effetto desiderato e che a Vittorio non resti che tenersi le proprie ragioni ed arrendersi alle critiche.

E Katia? Lei al momento non ha ancora commentato la scelta di postare dei video ricordo della sua esperienza a Temptation. Video per i quali è già stata abbondantemente difesa dai suoi tanti follower che continuano a tifare per lei, soprattutto dopo la puntata di Uomini e Donne.

