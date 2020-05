Diana Del Bufalo si lascia andare ad un amaro sfogo sui social contro gli haters: “Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete”.

Amaro sfogo di Diana Del Bufalo sui social. L’attrice, attraverso alcune storie di Instagram, replica agli haters e a tutti quelli che la criticano senza conoscerla.

“Voi non sapete NIENTE della mia vita. Non sapete se faccio beneficienza o se non la faccio. Non sapete se sono altruista o sono una stron*a egoista. Non sapete NIENTE“, ha fatto sapere.

Diana Del Bufalo contro gli haters: “La beneficienza si fa in silenzio? Ah sì??? Però quando la si mostra rompete il caz*o e viceversa”

Nel mirino di Diana Del Bufalo ci sono quelli che criticano chi rende pubblica la beneficienza. L’attrice, infatti, ricorda come le critiche siano all’ordine del giorno sia per chi fa beneficienza in silenzio sia per chi la rende pubblica.

“La beneficienza si fa in silenzio? Ah sì??? Però quando la si mostra rompete il caz*o e viceversa! Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete. Giudiconi nullafacenti. Voi che fate per il prossimo?”, afferma Diana che si era lasciata precedentemente andata ad un altro sfogo.

“Le persone in questione si crogiolano nella loro mediocrità perché hanno la convinzione che il loro livello sia proprio quello lì. Invece di rimboccarsi le maniche per rendere la loro vita migliore, preferiscono lamentarsi del loro salario minimo, della loro vita noiosa criticano una persona che si è fatta la sua fortuna da sola perché li fa sentire meglio. Beh, che vi devo dire? State sbagliando TUTTO. Addio”, ha aggiunto ancora.

Nel frattempo, dopo la fine della sua storia con Paolo Ruffini, Diana ha ritrovato la serenità e il sorriso accanto al suo nuovo fidanzato di cui è innamoratissima come si evince dalle storie che è solita pubblicare su Instagram condividendo con i followers alcuni momenti delle sue giornate.