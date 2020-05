Temptation Island 2020: coppie e tentatori già selezionati. Raffaella Mennoia svela le prime anticipazioni sul programma dell’amore.

Temptation Island 2020 andrà normalmente in onda? Nonostante l’emergenza coronavirus spinga alla cautela, la redazione del programma dell’amore è già a lavoro per trovare i nuovi protagonisti. A svelare le prime anticipazioni sulle coppie, i tentatori e le tentatrici selezionate è Raffaella Mennoia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island | Maria De Filippi svela il nuovo format

Temptation Island 2020, Raffaella Mennoia: “abbiamo già selezionato alcune coppie e i single”

La redazione di Temptation Island, nonostante l’emergenza coronavirus, non si è mai fermata. La nuova edizione del programma, come ha spiegato Maria De Filippi, andrà in onda con modalità diverse e, come ha spiegato Raffaella Mennoia ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, le coppie e i single sono già stati selezionati.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Temptation Island Vip? Parla lei

“Noi non abbiamo mai smesso di lavorare: in questi mesi sono continuati regolarmente i casting, anche se con modalità differenti. Abbiamo già selezionato alcune coppie e i single. Da parte nostra, insomma, c’è tutta l’intenzione di tornare a tenervi compagnia nei mesi estivi“, ha dichiarato la Mennoia a Uomini e Donne Magazine.

Al momento, però, non si sa quando Temptation Island potrà andare in onda e la Mennoia fa sapere che sono in attesa di sapere se “quando e in che modo tutto ciò sarà possibile”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Francesco Sole e Giulia Cavaglià nel cast di Temptation Island? Parla lei

La Mennoia ha anche parlato di Uomini e Donne, del finale di stagione e della scelta di puntare tutto su Gemma Galgani e Giovanna Abate.

“Per il momento non posso ancora dirvi nulla: non è stato deciso se sarà posticipata o si concluderà in modo tradizionale. Giovanna e Gemma sono due donne che credono fortemente nell’amore, che si buttano a capofitto in quello che fanno e desiderano che nasca un sentimento all’interno di questo contesto. Sono autentiche, non sono qui per fare business”, conclude la Mennoia che continua a lavora incessantemente sia a Uomini e Donne che alla nuova edizione del programma dell’amore.