Filippo Bisciglia è pronto a tornare con una nuova edizione di Temptation Island. Ecco quando e come andrà in onda l’isola delle tentazioni ai tempi del coronavirus

Filippo Bisciglia è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di Temptation Island . Il programma, nonostante qualche momento di perplessità a causa dell’emergenza del coronavirus, andrà comunque in onda anche se in una versione leggermente modificata rispetto al format originale in modo da non andare in contrasto con le norme attualmente in vigore. Ma quando andrà in onda il programma?

Secondo Pubblitalia, Temptation Island torna a giugno con un nuovo format e andrà in onda fino ai primi giorni di luglio. Questa volta, però, l’isola delle tentazioni di Filippo Bisciglia sbarcherà il giovedì in prima serata, cambiando il giorno della messa in onda.

Filippo Bisciglia: come sarà Temptation Island ai tempi del coronavirus

Come anticipato, il programma andrà in onda in maniera leggermente diversa rispetto a quanto siamo abituati. In che modo?

Maria De Filippi ha annunciato Temptation Island ai tempi del coronavirus, rivelando che tutti i protagonisti del programma dovranno rispettare le dovute distanze di sicurezza, ma assicura che ciò non cambierà assolutamente nulla in quanto ai fidanzati non interessa vedere il grattino alla propria compagna o viceversa, ma anche le confidenze che si scambiano con i propri tentatori.

Filippo Bisciglia, tra l’altro già una coppia si è candidata per prendere parte al programma, non vede l’ora di tornare sul piccolo schermo degli italiani che mai come in questo periodo hanno bisogno di essere intrattenuti.

Filippo Bisciglia torna con Temptation Island a giugno, ma il pubblico apprezzerà questa versione del programma senza alcun contatto fisico?