Arrivata la bella stagione, cambiano anche le abitudini, le passeggiate, la voglia di riempirle architettando sempre cose nuove e magari cimentarsi in cucina con qualche fresca e rigenerante preparazione. Che ne direste se oggi parlassimo di gelato? 10 gusti di gelato da fare a casa.

La ciliegina di una calda serata estiva resta senza dubbio una bella coppa di gelato. Vediamo come preparare ben 10 gusti di gelato differenti niente po’po’di meno che a casa vostra. 10 gusti di gelato fatti in casa: le 10 ricette facilissime.

Ecco il gelato creato nella tua cucina

Il gelato fatto in casa, soprattutto per gli italiani, è poesia, è tradizione, è un momento di ristoro che riempie le calde giornate d’estate regalando un’ebbrezza di sapore e freschezza. Sapete che potremmo gustarcelo homemade anche nel giardino di casa nostra? Il come è più facile di quanto sembra. Vogliamo proporvi infatti delle ricette da poter realizzare senza avere una gelatiera.

Così facendo risparmierete tempo e soldi e il vostro gelato sarà sempre pronto in cucina. Per non parlare poi della genuinità che sta nell’avere un prodotto sano e privo di agenti chimici.

Possiamo sbizzarrirci con i gusti grazie alla stagione estiva che offre una vastità di frutta colorata come fragole, banane, limoni. Se non volete concedervi uno sgarro perché siete a dieta niente panico! Ci si può tranquillamente limitare alla frutta evitando le creme.

Nelle preparazioni delle creme troviamo anche latte e uova, cosa che manca per esempio nei gelati al gusto mora o mela. Un altro gusto che si aggiudica la posizione di una ponderata alternativa è quello alla vaniglia. Il baccello di vaniglia può essere scaldato nel latte e unito allo zucchero.

Diamoci dentro con la frutta

Continuando con la frutta, si prestano molto bene anche ananas e melone, entrambi vanno semplicemente privati delle parti di troppo e della buccia, frullati con un frullatore qualsiasi insieme allo zucchero e basterà aggiungere un po’ di panna vegetale per far amalgamare in modo omogeneo il tutto.

Per il gusto limone non ci sarà bisogno di utilizzare la panna. Il gelato alla fragola è un gioco da ragazzi, bisognerà frullare le fragole prima di aggiungerle a panna e tuorli d’uovo e a scelta spolverare la scorza di un limone.

Ma come procediamo senza gelatiera?

In realtà esistono moltissimi trucchetti per ottenere un buonissimo gelato fatto in casa senza gelatiera, uno di questi è sicuramente quello di surgelare la frutta scelta già tagliata o a fettine prima di usarla come ingrediente da frullare per preparare il gelato.

V basterà un frullatore abbastanza potente in modo tale da frullare i cubetti di ghiaccio, che riesca quindi a triturarli e con questi la frutta surgelata.

Potrete iniziare dalla scelta del gusto, ovviamente potete cimentarti in 10 e più gusti la formula non cambia di seguito gli ingredienti

Ingredienti

100 grammi di frutta

150 ml di latte o una qualsiasi bevanda vegetale

40 grammi di zucchero a velo

Procedimento

Fede congelare sia il latte che la frutta tagliata precedentemente in piccoli pezzettini, potete ovviamente usare il tipo di frutta che più preferite, anche il latte va congelato negli appositi stampini da ghiaccio e, una volta che abbiamo tutti questi ingredienti congelati, possiamo creare il gelato.

Abbiamo bisogno di un semplice frullatore con le lame grandi che riesca a tritare tutto. Soprattutto la frutta andrà tirata fuori dal freezer solo 5 minuti prima di iniziare la preparazione del gelato.

Procediamo mettendo la dose di zucchero averlo la frutta e il latte congelati nel frullatore e azioniamo la macchina. Otterrete così una bella consistenza da servire in coppe o su coni gelato.