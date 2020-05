Digitopressione, l’agopuntura con le mani | i segreti del massaggio

Tutti quelli che hanno problemi fisici da risolvere e paura degli aghi possono affidarsi alla digitopressione. Funziona e non fa male

Agopuntura senza aghi, adatta anche a quelli che ne hanno paura? Possibile, attraverso la digitopressione, una tecnica sviluppata in Cina da centinaia di anni. Da un po’ è arrivata anche in Italia e ci sono diversi massaggiatori che la adottano.

Tutto parte dalla medicina popolare cinese che ha indicato alcuni punti speciali di pressione da sollecitare. Si trovano nella zona dei meridiani del corpo, gli stessi che si utilizzano solitamente nell’agopuntura. Sono i punti nei quali passa tutta l’energia vitale e questi collegamenti servono a far funzionare al meglio i singoli organi.

Quando uno di questi meridiani è bloccato o non funziona bene, può nascere una condizione patologica che porta ad un disturbo. Quindi è il caso di fare intervenire la digitopressione che ha il compito principale di ripristinare l’equilibrio. Ma come funziona questa tecnica che viene insegnata anche nelle scuole massaggio?

Il principio basilare è quello di utilizzare tutta la mano, a cominciare dalle dita ma anche i palmi, oltre ai gomiti. In alcuni casi per il massaggio sono coinvolti anche i piedi per esercitare la giusta pressione sui punti energetici del corpo. Durante la seduta, il paziente si sdraia su un lettino da massaggio e deve lasciarsi andare. Così il suo corpo troverà un riequilibrio delle energie. Un effetto che passa anche sulla mente, liberata di tutte le energie negative.

Digitopressione a chi serve e come funziona

Vediamo insieme quindi quali sono i principali benefici per la salute che derivano dalla digitopressione. É considerato un rimedio efficace contro stress e cefalea. Basta una pressione del pollice per una trentina di secondi sul dorso della mano prima di massaggiare lentamente la zona interessata per almeno cinque minuti.

Ma serve anche per guarire dalla nausea e il vomito dopo interventi chirurgici, da dolori di stomaco ricorrenti,. E ancora, trattamenti come la chemioterapia oppure collegati alla gravidanza,. La digitopressione è efficace contro l’insonnia, il gonfiore addominale, le gambe pesanti e i piedi gonfi. In più aiuta ad affrontare l’artrite e porta ad un miglioramento dell’umore per combattere la depressione.

Al contrario, ci sono poche avvertenze contro la digitopressione. Deve essere effettuata lontano dai pasti principali.

Non è consigliata per chi soffre di tumore, in caso di artrite reumatoide, lesioni spinali o malattie ossee. Meglio evitarla anche per le donne in stato di gravidanza oppure in presenza di vene varicose.

