Ecco la cosa incredibile che accade quando ti massaggi questo punto sulle orecchie

Agopuntura auricolare, scopri tutti i benefici per la salute

L’orecchio è noto per essere un microsistema, come una piccola rappresentazione del corpo umano. L’agopuntura dell’orecchio o l’agopuntura auricolare si basa sulla stimolazione di punti particolari di questo organo, consentendo di alleviare diversi disturbi fisici e mentali come dolore, stress, insonnia, aumento di peso, disturbi digestivi e problemi oculari, muscolari, ginecologici, sessuali, ecc. Ecco cosa dovresti assolutamente sapere.

Massaggiare alcuni punti dell’orecchio, benefici

Nel 1950, il neurologo francese Paul Nogier paragonò l’orecchio ad un feto invertito e mostrò una mappa del corpo sull’orecchio ribadendo che questo era legato ad aspetti emotivi, anatomici e fisiologici del corpo umano.

Ad esempio, se si massaggiano punti specifici relativi ad alcune aree anatomiche di questo feto invertito, sarebbe possibile alleviare il dolore sciatico.

Anni dopo, il dottor Terry Oleson, un medico americano, condusse uno studio sull’agopuntura dell’orecchio. Sapendo quale fosse l’area dolorosa, solo esaminando l’orecchio del paziente, è stato in grado di determinare il problema del paziente e scoprire la causa del suo dolore con una precisione del 75%.

Quindi, stimolando alcuni punti dell’orecchio, potremmo rimediare al malfunzionamento del corpo. Questo trattamento è legato alla riflessologia, dove l’armonia tra le diverse parti del corpo e della mente viene ripristinata grazie alla stimolazione di alcuni punti riflessi. Forse ti potrebbe interessare scoprire qualcosa in più sulla riflessologia plantare: benefici e punti strategici del massaggio ai piedi.

L’agopuntura auricolare può essere eseguita in due modi diversi: utilizzando aghi per agopuntura fini e piccoli o esercitando una pressione con i semi dell’orecchio. Questo secondo metodo si chiama auricoloterapia e si basa sulla stimolazione di un punto specifico esercitando una pressione grazie a un piccolo seme – spesso il seme di Vaccaria: un piccolo seme rotondo di 1,3 mm di diametro, derivante da un Pianta cinese – che il praticante tiene in posizione con un piccolo pezzo di nastro.

Uno dei punti più stimolati nell’agopuntura auricolare è il punto Shen Men, chiamato anche “Heaven’s Gate”. Si trova nella parte superiore della fossa triangolare dell’orecchio.

Stimolare il punto Shen Men aiuta a:

ridurre lo stress, stimolare l’energia e migliorare la salute generale del corpo.

Questo punto aiuta a trattare efficacemente diversi disturbi mentali e fisici come paura, stress, dolore e infiammazione.

Shen Men allevia anche la depressione, l’insonnia e l’ipersensibilità.

Se attraversi un momento di grande stress e vuoi ritrovare immediatamente la tua calma e serenità, aumenta il tuo punto Shen Men.

Come stimolare il punto Shen Men

Per fare ciò, premi questo punto con un batuffolo di cotone o con le dita, quindi massaggia delicatamente. Assicurati di respirare profondamente mentre ascolti il ​​tuo corpo. Inspira profondamente guardando a sinistra ed espira guardando a destra. Dopo alcuni minuti, sentirai il tuo corpo libero da tensioni e gradualmente calmerai.

Per preservare il tuo equilibrio fisico e mentale puoi stimolare questo punto ogni giorno prima di andare a dormire, il punto di stress dell’orecchio per eccellenza, il punto Shen Men.

Avvertenze:

Va notato che l’auricoloterapia è controindicata per le donne in gravidanza, le persone molto anziane con malattie autoimmuni o problemi cardiaci. Consultate sempre il parere di uno specialista.

