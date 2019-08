La tendenza di sfoggiare il “Dad bod”, il fisico con la pancetta ha entusiasmato alcune donne. Gli uomini che hanno un fisico statuario, come un Bronzo di Riace, trascorrono molto tempo in palestra per essere sempre in ottima forma, ma piace alle donne? Oppure le donne preferiscono l’uomo con la pancia perchè è più protettivo e non attento alla linea?