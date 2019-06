Digitopressione, ecco quali punti del tuo corpo stimolare e gli effetti benefici che ne derivano secondo Santè+. Scopri 10 di loro e i vantaggi che forniscono.



La digitopressione è una tecnica della medicina tradizionale cinese che si basa sulla stimolazione di alcuni punti di pressione per trattare le malattie e portare una sensazione di rilassamento e benessere. Questi punti si trovano in diverse parti del corpo.

Secondo la medicina tradizionale cinese, i punti di digitopressione sono collegati ai meridiani, che sono a loro volta collegati ai diversi organi del corpo. Attivandoli esercitando pressione, si regola il flusso di sangue, si sblocca l’energia vitale e si allevia la tensione relativa a questi organi. In altre parole, la digitopressione ripristina l’equilibrio dell’energia vitale Qi (Chi), che consente di garantire il corretto funzionamento degli organi del corpo.

Ecco i diversi problemi di salute che possono essere alleviati grazie a 10 punti di digitopressione:

Mal di testa:

Se soffri di mal di testa, applica una pressione sul polso, sulla parte tra il pollice e l’indice. Questo non solo ti permetterà di alleviare il tuo mal di testa, ma allevierà anche il dolore alle spalle, ai denti, collo, artrite, i postumi della sbornia e la stitichezza.

Massaggiare e spremere questo punto su ciascuna mano per alcuni minuti.

Nausea e vomito:

Il punto da massaggiare è situato tra i due grandi tendini all’interno del polso, più esattamente 3 dita sotto il palmo della mano, questo punto è efficace per calmare la nausea e il vomito.

Usa l’indice e il medio per premere questo punto per 2 minuti. Ripeti a seconda dei tuoi bisogni.

Questo punto può anche aiutare ad alleviare il dolore al petto, i disturbi digestivi e il dolore alla sindrome del tunnel carpale.

Stanchezza cronica e affaticamento degli occhi:

Il terzo occhio è il punto da massaggiare per ridurre l’affaticamento del corpo e degli occhi, nonché lo stress, il dolore del seno, la congestione, l’insonnia, calmare la mente e migliorare la memoria.

Questo punto di digitopressione si trova tra le sopracciglia, sul ponte del naso. Utilizzare il dito medio per massaggiare delicatamente questo punto per un massimo di un minuto. Ripeti questo metodo più volte alla settimana.

Problemi emotivi:

Per alleviare l’ansia, ripristinare la calma nel tuo corpo, ridurre la depressione e il nervosismo e potenziare il tuo sistema immunitario, devi premere il centro dello sterno. Questo punto di digitopressione è esattamente a 4 dita dalla base dell’osso.

Per premere su questo punto, devi essere in una posizione di preghiera; palmi uno sull’altro, dita che puntano verso il cielo e le articolazioni dei pollici che premono sullo sterno. Tieni la pressione per alcuni minuti, respirando profondamente ma lentamente. Ripeti ogni giorno.

Problemi digestivi:

Se soffri di problemi digestivi come gonfiore, stitichezza, vomito, nausea, indigestione o diarrea, pensa alla digitopressione.

Piega il ginocchio e posiziona il dito indice sulla base della rotula. Il punto di digitopressione è dove verrà posizionato il mignolo, fuori dallo stinco. Premere il punto per alcuni secondi.

Artrite e sciatica:

Spremi il punto centrale della parte posteriore del ginocchio per alleviare il dolore alla sciatica e al ginocchio e ridurre la rigidità nella parte posteriore, nelle anche e nelle ginocchia.

Devi spremere questo punto per un minuto su ogni gamba. Ripeti quotidianamente o quando necessario.

Dolore mestruale:

Alleviare i crampi mestruali, rilassare l’utero e ridurre il mal di schiena e la sciatica premendo questo punto di digitopressione situato sull’osso sacro. Più esattamente alla base della colonna vertebrale, direttamente sopra il coccige.

Per fare questo, devi giacere sulla schiena e posizionare le mani alla base della colonna vertebrale. Una mano sopra l’altra, premi su questo punto per alcuni minuti.

Ferma la voglia di fumare:

Questo punto ti aiuterà a smettere di fumare trattando gli effetti che accompagnano questa dipendenza come l’insonnia, lo stress, l’ansia e la depressione.

Si trova nella parte superiore dell’orecchio, sopra l’apice della fossa triangolare dell’orecchio. Pizzica e massaggia questo punto con il pollice e l’indice. Ripeti questo metodo ogni giorno se ne hai bisogno.

Stress e insonnia:

Situati sopra la base del cranio, sui muscoli del collo sporgenti, questi punti di pressione aiutano a ridurre lo stress, il mal di testa, l’insonnia, l’affaticamento, il dolore al collo e l’ansia.

Premi questi punti per alcuni minuti ogni giorno per diverse settimane.

Migliora la concentrazione:

Per migliorare la tua memoria e concentrazione, premi il punto d’incontro delle ossa dell’alluce e del secondo dito sulla parte superiore del piede. È necessario esercitare una leggera pressione su questo punto ogni giorno, per alcuni minuti, prima di rilasciarlo. Ripeti questa procedura 2 o 3 volte al giorno per alcune settimane.

Questo metodo è anche efficace per calmare gli occhi stanchi, combattere le allergie e promuovere la concentrazione.

Attenzione:

La digitopressione è una tecnica sicura, ma è consigliata alle donne in gravidanza, è bene comunque in ogni caso consultare un professionista, perché alcuni punti possono scatenare contrazioni urinarie o addirittura innescare il parto.

