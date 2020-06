Gennaro Lillio | Parteciperà a Temptation Island? Svelato il mistero

Gennaro Lillio parteciperà a Temptation Island in coppia con Luigi Mario Favoloso? La sua versione dei fatti.

Dopo aver raggiunto il grande pubblico grazie alla partecipazione al Grande Fratello 15, Gennaro Lillio ha continuato a lavorare in televisione alternando il mestiere di uomo di spettacolo a quello di modello.

Dopo aver dato il meglio di sé durante la partecipazione a Pechino Express, il napoletano è stato “candidato” a partecipare anche alla nuova edizione di Temptation Island.

A quanto pare però le cose stanno molto diversamente e sembra che, almeno per ora, Gennaro Lillio non abbia in progetto di partecipare ad altri reality show.

Forse a fargli un po’ cambiare idea è stata anche l’esperienza traumatica vissuta nel corso di Pechino Express e di cui Gennaro ha recentemente parlato in un’intervista rilasciata a Libero.

Gennaro Lillio: “Temptation Island? No grazie”

Le ambizioni di Gennaro Lillio vanno ben oltre la partecipazione all’ennesimo reality show. È quello che il modello ha spiegato senza troppi giri di parole ai giornalisti di Libero: “Ennesima fake news” ha detto Lillio riferendosi alla sua entrata nel cast di Temptation Island.

Nel proprio futuro professionale, infatti, Gennaro vedrebbe più volentieri una carriera d’attore piuttosto che una carriera da eterno concorrente.

C’è da dire che entrambe le sue esperienze precedenti nell’ambito dei reality show non sono state esattamente semplici da condurre. Tutti ricorderanno infatti la sua tormentatissima storia con Francesca De André: i due ebbero una relazione piena di alti e bassi, avvicinamenti, allontanamenti e negazioni da parte della De André (che all’epoca della partecipazione al Grande Fratello 15 era anche fidanzata). All’interno della coppia Gennaro diede immediatamente l’impressione di essere succube di Francesca e fu pesantemente criticato per questo anche una volta uscito dalla casa.

Dopo la vicenda con la De André, Lillio si è ritrovato bloccato in quarantena con Ema Kovac, la modella conosciuta durante il suo secondo reality e con la quale si era stabilito un legame molto speciale anche se, almeno a livello ufficiale, non sarebbe mai sfociato in una vera e propria relazione.

L’esperienza di Pechino Express, a parte la Kovac, sembrava essere stata più piacevole: Lillio ha avuto infatti l’opportunità più unica che rara di rimanere in gioco anche dopo l’eliminazione della coppia di cui faceva parte. È infatti andato a sostituire Asia Argento dopo la sua uscita per infortunio, formando una nuova coppia con Vera Gemma, I Sopravvissuti.

Nel corso della sua intervista però Gennaro ha spiegato che Pechino Express avrebbe potuto trasformarsi in un vero incubo. Dopo aver consumato una salsa thailandese, infatti Gennaro ha accusato tutti i sintomi di una crisi allergica molto grave: “Sudavo freddo. Mi girava la testa e mi sentivo confuso. Mi sono detto: “Serve un medico”. Mi hanno fatto subito un’iniezione di cortisone, è stata una crisi allergica, ma ho avuto molta paura di morire”.

Da allora, per precauzione, il modello ha evitato accuratamente di consumare cibi locali non meglio identificati, nutrendosi principalmente di riso e di frutta. E a quanto pare ha deciso di evitare anche tutti gli altri reality della TV italiana (almeno per ora).