Al Bano Carrisi spiazza a Io e Te: “Mi chiesero di spacciare droga”

Al Bano Carrisi durante il corso della sua intervista a Io e Te, il programma estivo di Pierluigi Diaco, ha confidato che in gioventù gli fu proposto di fare lo spacciatore.

Al Bano Carrisi è stato uno dei protagonisti della puntata di oggi di Io e Te di Pierluigi Diaco. Il Leone di Cellino San Marco, tra una confessione e l’altra, ha rivelato un dettaglio della sua vita che non aveva mai rivelato al pubblico del piccolo schermo. Che cosa ha rivelato?

L’ex marito di Romina Power ha rivelato che non appena arrivato a Milano, quando era giovanissimo, gli fu proposto di fare lo spacciatore per guadagnare qualche soldo in più. Ovviamente il compagno di Loredana Lecciso rifiutò ovviamente la proposta, preferendo guadagnare di meno ma in maniera onesta.

“Mi hanno proposto di spacciare in maniera facilissima” ha rivelato Al Bano, che di recente ha fatto una precisazione sulla sua pensione. “Me lo chiesero quando lavoravo di notte a Milano, volevano sapere quanto guadagnassi e che c’era un modo facile per guadagnarne di più” ha spiegato. “Gli ho risposto che stavo bene così e non ne avevo bisogno” ha concluso.

Ad Al Bano Carrisi fu offerto di fare lo spacciatore, ma il cantante ha preferito rimanere fedele ai suoi principi.

Io e Te | Al Bano Carrisi confessa: “Vorrei cantare con Tiziano Ferro”

Al Bano Carrisi, tra una confessione e l’altra sulla sua vita privata, ha anche confidato a Pierluigi Diaco anche le sue aspirazioni nel campo artistico. Il Leone di Cellino San Marco a Io e Te ha confidato anche i duetti che vorrebbe realizzare per i suoi progetti musicali, non nascondendo di provare una certa ammirazione per Tiziano Ferro.

“Non nascondo che mi piacerebbe lavorare con Tiziano Ferro in futuro” ha rivelato Al Bano a Io e Te, che domenica scorsa è stato protagonista di un retroscena di Loredana Lecciso. “Oltre ad avere un grande talento, possiede una bella anima” ha concluso il cantante. Tiziano realizzerà il desiderio del Leone di Cellino San Marco?

Al Bano Carrisi da Pierluigi Diaco, ancora una volta come soltanto lui sa fare, ha stupito il pubblico del piccolo schermo, che da sempre gli è fedele.