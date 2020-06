Il look a righe è una moda intramontabile ma si sbaglia se si pensa che esista solo la variante marina blu e bianca. Le righe regalano opportunità a non finire.

Tra gonne a pieghe, vestiti lunghi e pantaloni colorati un’altra moda promette di farci sognare durante la prossima estate: le righe.

Qui non si tratta di un capo particolare ma di un pattern che si adatta dunque a diversi indumenti e accessori. Quali in particolare? Lo scopriamo insieme.

Intanto vi anticipiamo un dettaglio non da poco: se ancora pensate che le righe si addicano solo ai vestiti alla marinara, be’, preparatevi a rimanere largamente deluse: se si parla di righe le opportunità sono ben più ampie e variegate, soprattutto in questa estate 2020.

Moda righe, i segreti per un look intramontabile

Non solo il bianco e il blu dello stile nautico ma anche tante nuove sfumature da esplorare si profilano nell’estate di tutte noi amanti delle righe.

Quali sono i capi irrinunciabili e che più potranno giovare delle nostre righe nella prossima stagione?

Scopriamoli insieme.

Camicia a righe – Se parliamo di classici lei senza dubbio ne è la regina. Non c’è uomo o donna che nel proprio armadio non ne possegga almeno un esemplare pronto per esser sfoggiato in tutte le occasioni, in particolare modo quelle un po’ più formali. La più comune presenta sfondo azzurro e strisce verticali bianche ma in questa stagione le varianti certo non mancheranno così come le varianti oversize, cropped, con spalle scoperte o asimmetriche.

Maglie a righe – Se la camicia è il classico nelle occasioni più formali la maglia lo è senza dubbio in quelle un po’ più casual. In estate così come in inverno, almeno un modello trova posto nella nostra cassettiera e anche qui le varianti non mancano: dal from top al body, passando per maniche lunghe o canottiere le righe stanno sempre bene.

Vestito a righe – Qui le varianti interessano anche le righe stesse e si giunge alla domanda forse più pressante: righe orizzonti o verticali? Diciamo che le seconde slanciano senza dubbio meglio la figura e si prestano a decorare modelli di ogni genere, da quelli svolazzanti ai più rigorosi, senza dimenticar poi le tanto amate di recente tute intere.

Gonne a righe – Anche qui le strisce sono proposte per lo più in senso verticale, così da slanciare la figura, e si prestano a decorare diversi modelli, i più gettonati senza dubbio presentano però vita alta e un effetto plissettato molto femminile. E per quanto riguarda al lunghezza? Con il taglio midi non potrete sbagliare.

Pantaloni a righe – Vero e proprio must have di questa stagione che va dal taglio sigaretta, particolarmente formale, a quello a palazzo, senza dubbio il più glamour. Se però parliamo di ampiezza una pensione a parte lo merita il modello culotte, oramai divenuto tanto ampio da ricordare le gonne.

Costume da bagno a righe – Intero, trikini o bikini che sia il costume a righe anche questa estate dirà la sua. Il decoro si adatta veramente a ogni modello, dai più succinti al costume in stile olimpionico e senza mai perdere di fascino.

Infine le righe contageranno ovviamente anche i nostri accessori della bella stagione, in particolare espadrillas e shopper ma anche, udite udite, segnando il ritorno di un caro vecchio amico: lo zainetto Invicta, ve lo ricordavate?

Se non lo avete buttato è il momento di ritirarlo fuori dall’armadio e poi… che righe siano!