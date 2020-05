Al Bano in quarantena con Romina e Loredana | La Lecciso: “C’è rispetto”

Al Bano Carrisi ha trascorso questo periodo di quarantena con la sua ex moglie Romina Power e la sua attuale compagna Loredana Lecciso. Quest’ultima, recentemente intervistata dal settimanale Nuovo, ha commentato questo “triangolo amoroso”.

Al Bano Carrisi, da qualche tempo a questa parte, è tornato di nuovo ad essere uno dei protagonisti indiscussi della cronaca rosa. Il Leone di Cellino San Marco, infatti, non è un mistero che è ritornato insieme a Loredana Lecciso, con cui ha due figli.

Nonostante il legame con la showgirl, ed anche com’è giusto che sia, il cantante non ha interrotto i rapporti con la sua prima, ed unica, moglie Romina Power. I due, oltre che a dividere la loro vita professionale, hanno deciso di trascorrere questo periodo di quarantena insieme, ma non solo.

Con loro infatti, oltre ai rispettivi figli, c’era anche Loredana Lecciso che già qualche tempo fa aveva dichiarato di non sentire la mancanza di nulla in quarantena in quanto avevo tutto ciò che le occorreva per essere serena in questo periodo.

La situazione però non è piaciuta tantissimo ai fan del cantante che hanno commentato in maniera negativa la quarantena di Al Bano con Romina Power e Loredana Lecciso. Per questo motivo la sua compagna, tra le pagine del settimanale Nuovo, ha deciso di fare chiarezza sulla questione.

Loredana Lecciso commenta la quarantena con Albano e Romina: “Non c’è niente di male”

Loredana Lecciso ci ha tenuto a precisare che la loro quarantena non è assolutamente da etichettare come un qualcosa di scandaloso o ridicolo. Tra lei e Romina Power c’è un rapporto di assoluto rispetto, nonostante in molti siano convinti del contrario. La scelta di trascorrere questo periodo insieme è data dal fatto che loro sono una famiglia allargata, così come ce ne sono tante altre in Italia.

“Non capisco perché tutti stiano criticando la scelta di trascorrere la quarantena con noi a Cellino San Marco” ha recentemente commentato Loredana Lecciso sulla quarantena con Romina Power, tra l’altro la showgirl di recente ha fatto una confessione sul Leone di Cellino. “Non c’è assolutamente nulla di anormale in questo, rispetto la libertà altrui” ha concluso.

Al Bano e Loredana Lecciso sono più felici che mai e la presenza di Romina Power non ha assolutamente sconvolto il loro equilibrio di coppia.