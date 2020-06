Loredana Lecciso, ospite di Barbara d’Urso a Live, ci ha tenuto a fare chiarezza in merito al suo rapporto con Al Bano Carrisi, rivelando che alcune dinamiche sono state fraintese dal pubblico.

Loredana Lecciso, nelle scorse ore, è stata ospite di Barbara d’Urso a Live. La showgirl ha approfittato del momento per fare chiarezza con il pubblico in merito alla sua relazione con Al Bano Carrisi, che tanto ha fatto discutere durante il corso di questi giorni.

La Lecciso ha fatto notare che molte dinamiche del suo rapporto, quelle che sono state rese note ai telespettatori, sono state totalmente fraintese; in quanto la realtà sarebbe ben lontana da ciò che il mondo del gossip vuole far credere. Loredana si è riferita in particolar modo a tutte quelle persone che sono convinte che lei e il cantante si siano riavvicinati da poco, quando in realtà loro non si sarebbero mai separati del tutto.

“Spesso la mia storia con Al Bano è stata fraintesa, in quanto la realtà è molto più semplice di quello che spesso appare” ha chiarito Loredana Lecciso a Live Non è la d’Urso, tra l’altro la conduttrice ieri ha confermato che ci sarà lei al timone del Grande Fratello. “Siamo una famiglia normalissima, come tante altre” ha spiegato l’ospite di Barbara d’Urso. “Abbiamo avuto dei momenti di crisi, degli alti e bassi, come accade a tutti” ha concluso. ” Io, lui, e i nostri figliamo siamo una famiglia” ha aggiunto la showgirl, sperando di aver fatto chiarezza sulla vicenda, visto che molti insinuavano che si fossero lasciati qualche tempo fa.

Loredana Lecciso a Live Non è La d’Urso svela: “Al Bano ha solo fatto chiarezza”

A Live Non è la d’Urso, la compagna di Al Bano Carrisi ci ha tenuto ad elogiarlo, affermando che lui, nelle precedenti interviste, ha fatto chiarezza con il pubblico in merito al loro rapporto, ma che forse le sue parole non sono state ben percepite. In quanto intendeva dire che al momento le cose tra loro proseguono a gonfie vele ed hanno superato un periodo di crisi.

“Al Bano ha semplicemente fatto chiarezza, visto che è una persona estremamente sincera” ha prontamente chiarito Loredana Lecciso ospite di Barbara d’Urso, che di recente pare aver fatto infuriare Romina Power. “Lui ha detto che è riscoppiato l’amore, ma tra noi c’è sempre stato un bel rapporto” ha spiegato Loredana. “Il nostro scopo è sempre stato quello in primis di tutelare i nostri figli”.

Al Bano e Loredana Lecciso, quindi, non si sono mai lasciati, contrariamente a quanto si mormorava negli scorsi mesi che lo vedevano sempre più vicino alla sua ex Romina Power, ma hanno semplicemente superato un momento di difficoltà.