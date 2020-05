Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso escludono Romina: “L’hanno umiliata”

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, secondo quanto riportato dal settimanale Di Più, avrebbero isolato Romina Power dai festeggiamenti organizzati per il compleanno del cantante.

Il compleanno di Al Bano Carrisi avrebbe creato non pochi problemi alla sua famiglia. Tant’è che secondo il settimanale Di Più la sua ex moglie Romina Power non attenderebbe altro che lasciare la villa a Cellino San Marco per ritornare in America, a casa sua. Ma che cosa è successo da far infuriare la cantante così tanto?

Secondo il noto settimanale a scatenare l’ira di Romina sarebbe stato il compleanno del suo ex, a cui avrebbe voluto partecipare. Perché sì, stando a quando riportato dal magazine, nonostante lei abbia postato su Instagram la torta di compleanno del cantante e gli abbia intonato tanti auguri, le sarebbe stato vitato l’accesso al party per festeggiarlo.

Loredana Lecciso, che aveva affermato di vivere serenamente la quarantena con Romina, ma stando a fonti loro vicino le avrebbe impedito di prendere parte alla cena che avrebbe organizzato per festeggiare Al Bano in compagnia dei suoi figli. “Con quel gesto, si è sentita umiliata” è possibile leggere sul settimanale.

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso hanno escluso Romina Power? Fonti vicine alla coppia, sostengono di sì.

Romina Power vuole lasciare la casa di Al Bano Carrisi? Il gossip

Romina Power, come anticipato, non avrebbe gradito il mancato invito e per questo motivo sarebbe piena di rabbia verso Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, tanto voler abbandonare la villa, situata a Cellino San Marco, in cui ha trascorso questo periodo di quarantena per volare negli States, ma purtroppo a causa delle nuove norme per impedire il contagio da coronavirus ciò non è possibile.

A confermare questa tesi, oltre le fonti vicine al settimanale, ci sarebbero anche strane riflessioni pubblicate da Romina Power su Instagram che fanno riferimento alla solitudine dell’uomo e di quanto questo non faccia altro che fortificare la propria forza d’animo. Questi pensieri sono rivolti ad Al Bano e Loredana? Tra l’altro di recente lei si era complimentata con il suo compagno per la ritrovata forma fisica.

Visualizza questo post su Instagram Buon compleanno Al ❤️❤️❤️#buoncompleanno #happybirthday #feelgood #positivethinking #20may #love Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_) in data: 20 Mag 2020 alle ore 1:11 PDT

Romina Power è stata umiliata da Al Bano Carrisi essendo esclusa dai festeggiamenti per il suo compleanno, come riporta il noto settimanale?