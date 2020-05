Mara Venier | La frecciata dopo lo scontro con Albano a Domenica In

Mara Venier e Albano si sono incontrati (e scontrati) durante l’ultima puntata di Domenica In, quando Albano si è rifiutato di parlare di Romina Power. Alla presentatrice non è proprio andato giù.

Famosa per il suo stile di conduzione materno, allegro e accogliente, Mara Venier non ha preso benissimo le critiche di Albano al suo lavoro.

Il cantante era in collegamento con lo studio dalla sua tenuta di Cellino San Marco per parlare di musica, dei suoi futuri progetti artistici e soprattutto per festeggiare il suo settantasettesimo compleanno.

Tutti i telespettatori però si aspettavano che Mara indagasse almeno un po’ sulla situazione familiare di Albano in quarantena. La curiosità di è infatti accesa nelle scorse settimane, quando è trapelata la notizia che Romina Power stava trascorrendo la quarantena con Albano, nella stessa tenuta che il cantante condivide con la sua attuale compagna Loredana Lecciso.

Quando Mara ha provato a introdurre l’argomento, Albano ha alzato una fierissima opposizione nei confronti dell’ennesimo tentativo di gossip alle sue spalle.

Dopo aver concluso il collegamento con la massima diplomazia, però, Mara Venier si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Mara Venier contro Albano: “L’intelligenza tace”

Negli studi di Domenica In l’aria aveva cominciato a farsi pesante nel momento in cui Mara aveva annunciato di avere tra le mani una lettera di Romina Power: era stata scritta per fare gli auguri ad Albano e si univa ai molti altri auguri di amici e parenti che la trasmissione aveva raccolto per fare una sorpresa al cantante.

Albano però è stato irremovibile e ha chiesto di non leggere la lettera per non tirare di nuovo in ballo il suo rapporto con la ex moglie.

Comprendendo che non era il caso di insistere, Mara ha deciso di non mandare in onda altri tre servizi che erano stati preparati dai suoi collaboratori per l’occasione e che, evidentemente, si incentravano proprio sul rapporto tra Albano e Romina.

Per “riempire” lo spazio televisivo lasciato vuoto dalla mancata messa in onda dei video, Mara ha chiesto ad Albano di spiegare, in maniera definitiva, come stavano le cose tra lui Loredana Lecciso e Romina Power.

Ancora una volta Albano ha cercato di proteggere la propria privacy rifiutandosi di tornare sulla questione e alla fine Mara ha preferito tagliare il collegamento in maniera piuttosto brusca, affermando che non è affatto nel suo stile tentare di mettere in difficoltà i propri ospiti per fare scoop.

Passata la piccola burrasca, il giorno successivo Mara ha voluto celebrare il successo della puntata pubblicando nelle storie di Instagram diversi articoli che elogiavano il lavoro e gli ottimi risultati d’ascolto del suo contenitore domenicale. A conclusione di tutto, però, è arrivato uno strano messaggio che coinvolge nientemeno di Dalai Lama.

È abbastanza probabile che Mara abbia voluto indirizzare questa frase piuttosto sibillina ad Albano, il quale avrebbe mandato a monte l’organizzazione delle tempistiche della puntata e avrebbe vanificato il lavoro di chi aveva preparato i servizi su di lui. Di certo, dopo lo stress di queste ultime settimane di conduzione, Mara non sentiva affatto il bisogno di questo botta e risposta.