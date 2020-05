Cecilia Rodriguez | Ignazio Moser: “Prima di sposarci, faremo un figlio”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vogliono allargare la famiglia. L’ex sportivo, recentemente intervistato da Nuovo Tv, ha parlato del suo futuro con la sorella minore di Belen.

Non è un mistero che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser da qualche tempo hanno ufficializzato di voler mettere su famiglia.

La sorella minore di Belen ha sempre confidato di voler diventare mamma piuttosto giovane e che da qualche tempo sta provando a realizzare questo suo desiderio. Tale aspirazione, è stata anche confermata dall’ex sportivo che recentemente intervistato da Nuovo Tv ha confermato che la loro priorità, ma senza avere alcuna fretta, è quella di avere un bambino e soltanto in un secondo momento penseranno di convolare a nozze.

“Prima di sposarci vogliamo avere un figlio, ma al momento non abbiamo nessuna fretta di forzare le cose” ha chiarito Ignazio Moser sul figlio con Cecilia Rodriguez. “Anche perché al momento non abbiamo programmato nessun matrimonio e non sentiamo nemmeno la necessità di farlo considerato che viviamo insieme” ha spiegato, anche se la modella si è spesso presentata come sua moglie.

Ignazio Moser si sbilancia sulle nozze con Cecilia Rodriguez e svela: “Non mi spaventa”

Il compagno di Cecilia Rodriguez, è bene precisare, ha rivelato che al momento non sentono il bisogno di sposarsi perché in fondo è come se lo fossero, ma hanno questo forte desiderio di diventare genitori, ma non vogliono in alcun modo accelerare i tempi: quando arriverà, arriverà.

Nel frattempo però Ignazio Moser, anche grazie all’inizio del periodo di quarantena forzata, ha iniziato a collaborare con suo padre alle attività di famiglia e non è assolutamente spaventato all’idea di lavorare nei campi, tutt’altro.

“In questo periodo ci siamo messi all’opera per avere un bambino, ma quando arriva, arriva. Noi siamo qui” ha confermato Ignazio Moser. “Sto anche aiutando mio padre con l’attività di famiglia e non mi spaventa assolutamente lavorare nei campi” ha proseguito il fidanzato di Cecilia, tra l’altro lei negli scorsi giorni lei si è lasciata andare ad una dolce dedica per sua sorella Belen Rodriguez.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a diventare genitori, così anche il piccolo Santiago De Martino, figlio di Belen e Stefano, possa avere un cuginetto.