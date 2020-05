Cecilia Rodriguez su Instagram: “Sono la moglie di Ignazio Moser”

Cecilia Rodriguez sul suo profilo Instagram ha rivelato ad un fan che oltre ad essere la sorella di Belen è anche la moglie di Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, tant’è che accompagna la professione di influencer a quella di modella che ormai svolge da anni.

Non di rado, però, tra i vari post che pubblica, ci sono commenti poco piacevoli da parte degli utenti della rete che si divertono a provocare la sorella minore di Belen Rodriguez. E’ il caso di uno degli ultimi post della modella, che ha scatenato una fan tanto da porle una domanda alquanto provocatoria ma a cui Cechu ha saputo rispondere lanciando anche una frecciatina sulla sua vita privata. Che cosa è successo?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino confessa ad Ignazio Moser: “Lo ricorderò per sempre”

“Ma per curiosità, nella vita, oltre che ad essere la sorella di Belen, chi sei?” ha chiesto provocatoria un’utente della rete a Cecilia, che di recente sembrerebbe aver lanciato una frecciata a Luca Onestini. “Beh, sono anche la moglie di Ignazio Moser” ha prontamente replicato la giovane Rodriguez.

I fan però dopo l’epica risposta della modella si sono posti una domanda più che legittima: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vogliono sposarsi a breve?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto sposi? Il sospetto

Cecilia Rodriguez rispondendo in quel modo all’utente che l’ha provocata su Instagram ha incuriosito e non poco i suoi fedeli sostenitori che si chiedono se lei e Ignazio Moser stanno pensando se convolare a nozze o meno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Cecilia Rodriguez spiazza tutti: “Vi presento il mio nuovo amore”

Che Ignazio e Cecilia, tra l’altro lei di recente ha fatto una dedica al piccolo Santiago, stiano pensando di dare una svolta al loro rapporto non è di certo un mistero.

In più di un’occasione la coppia ha dichiarato di voler metter su famiglia e di iniziare a pensare seriamente a fare il grande passo. Che il momento sia giunto, ma rimandato a causa dell’emergenza del coronavirus?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, almeno per il momento, hanno preferito non replicare ai fan più curiosi che dopo la risposta di lei hanno chiesto loro se avessero pensato ad una data per il grande giorno.