Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi? Dagospia sgancia la bomba, la conduttrice si dedica alla figlia Mia.

Alessia Marcuzzi avrebbe lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi. A sganciare la bomba di gossip è Dagospia secondo cui il matrimonio tra la bionda conduttrice e il marito, celebrato nel 2014 nelle campagne inglesi dei Cotswolds, poco lontano da Londra, sarebbe giunto al capolinea.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, matrimonio finito? il 20 aprile le ultime foto insieme

Alessia Marcuzzi sarebbe di nuovo single? Secondo Dagospia, la conduttrice avrebbe lasciato il marito anche se, per il momento, non sarebbero ancora noti i motivi dell’addio.

“20 giorni fa, dopo 6 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino da single il marito Paolo Calabresi Marconi”, fa sapere Dagospia. Sarà vero? Cosa sarà accaduto tra la Marcuzzi e l’unico uomo che aveva sposato? Nonostante abbia avuto relazioni importanti con Simone Inzaghi, padre del figlio Tommaso e con Francesco Facchinetti, padre della figlia Mia, la conduttrice ha sposato sei anni fa Paolo Calabresi Marconi, lontano dall’Italia.

Oggi, però, arriva la notizia dell’addio che, per ora, resta un’indiscrezione non confermata. Le ultime foto della Marcuzzi con il marito risalgono allo scorso 20 aprile quando, in occasione del compleanno di Paolo Calabresi Marconi, Alessia aveva pubblicato una serie di foto scrivendo: “Ma come funziona sta storia che noi umani invecchiamo e tu ringiovanisci???🧐🤪

Auguri amore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene“.

Dal 20 aprile cosa sarà accaduto tra i due? La conduttrice finita nel mirino degli haters, per il momento, resta in silenzio. L’ultimo post pubblicato sui social è dedicato alla sua bambina, Mia a cui ha scritto le seguenti parole: “tu sei luce”.

Lo scoop, dunque, lanciato da Dagospia sarà vero o nelle prossime ore la Marcuzzi smentirà tutto mostrandosi felice accanto al marito?