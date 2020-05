Grande Fratello di Alessia Marcuzzi | Ex concorrente arrestato per mafia

Grande Fratello | Un ex concorrente di Alessia Marcuzzi è stato arrestato con l’accusa di essere un importante membro del riciclaggio della mafia

Daniele Santoianni è uno degli ex concorrenti del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi, che è stato coinvolto all’interno di un’inchiesta guidata dalle forze dell’ordine sui traffici della mafia tra le città di Palermo e Milano.

Attualmente, l’ex concorrente del reality show più famoso del piccolo schermo si trova agli arresti domiciliari, in quanto è accusato di essere un importante ingranaggio all’interno delle operazioni di riciclaggio, in quanto avrebbe svolto il ruolo di prestanome all’interno della vendita di cialde per il caffè.

