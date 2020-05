Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati? Fonti vicine alla conduttrice smentiscono: il matrimonio non è finito.

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi non si sono lasciati. Ad affermarlo è Vanity Fair che riport fonti vicine alla coppia le quali conformerebbero che tra i due non ci sia nessuna crisi e che il matrimonio sia ancora in piedi.

“Non trova al momento riscontro il gossip che vorrebbe i due ‘separati’ ormai da una ventina di giorni. L’indiscrezione, lanciata da Dagospia, lasciava intendere che fosse stata la conduttrice a dire ‘basta’. Ma fonti vicine alla 47enne smentiscono: lei e il marito stanno ancora insieme”, scrive Vanity Fair smentendo la notizia diffusa nelle scorse ore da Dagospia secondo cui la Marcuzzi avrebbe lasciato il marito.



Alessia Marcuzzi: nessuna crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi

Il matrimonio tra la conduttrice e il marito non sarebbe, dunque, in crisi. Tra i due tutto andrebbe a gonfie vele e a scatenare i rumors su una presunta rottura potrebbe essere stata l’assenza di foto di coppia dal profilo Instagram della conduttrice.

La Marcuzzi che durante la quarantena è finita nel mirino del web, sempre molto attiva sui social, ha pubblicato le ultime foto insieme al marito lo scorso 20 aprile in occasione del compleanno di lui. Da allora, Paolo Calabresi Marconi non è più apparso sui social accanto alla moglie e questo particolare potrebbe aver scatenato il gossip.

Alessia, tuttavia, ha preferito non commentare i rumors delle ultime ore concentrandosi su sua figlia Mia, il loro cagnolino e il marito Paolo che appare nelle storie mentre è seduto sul divano con Mia. Nelle scorse ore, ha pubblicato una serie di storie in cui gioca con il cucciolo e la sua bambina.

Solo rumors, dunque, quelli relativi alla presunta crisi matrimoniale della Marcuzzi? A quanto pare sì. La conduttrice ha così voluto smentire a sua volta le voci di crisi pubblicando un video in cui appare il marito e mostrandosi romantica pubblicando una foto della luna scattata dal padre.