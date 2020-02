Alessia Marcuzzi provocata da un hater: lei replica e difende Elodie

Alessia Marcuzzi ha difeso Elodie durante il suo scontro con Marco Masini al Festival di Sanremo rispondendo poi alla provocazione di un hater su Twitter

Alessia Marcuzi, da sempre, ama esprimere la sua opinione su Twitter in merito a quello che regolarmente accade per il mondo. Per questo motivo, infatti, la bionda conduttrice non poteva non dire la sua in merito alla lite tra Elodie e Marco Masini a Sanremo.

Alessia ha difeso la cantante, ma un hater l’ha subito provocata. Che cosa le ha detto? L’utente del web, convinto di offendere la Marcuzzi, le ha detto che Elodie è molto più bella di lei.

“E ci credo” ha replicato la conduttrice. “Nessuno lo mette in dubbio, è una bellissima ragazza!”.

Alessia Marcuzzi ha risposto alla provocazione di un hater lasciandolo di stucco. Non è detto che tra donne debba per forza farsi la guerra.

Alessia Marcuzzi difende Elodie sulla lite con Masini: “E’ body shaming!”

Alessia Marcuzzi, andando nel dettaglio, non ha difeso Elodie da Marco Masini soltanto per solidarietà femminile, ma ha dato le sue buone ragioni per farlo.

L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi si è trovata pienamente d’accordo con le parole della compagna di Marracash in quanto se viene considerato body shaming commentare in maniera negativa un corpo troppo abbandonante, lo è anche dipingere dai toni non proprio carini un corpo fin troppo longilineo.

“Elodie ha fatto giustamente notare che se una donna ha qualche chilo di troppo non è carino farglielo notare” ha scritto la conduttrice, che di recente ha svelato perché ha scelto di lasciare la conduzione dell’Isola dei Famosi. “Se invece si dice ad una donna che è troppo magra, bisogna lasciar correre, utilizzando spesso anche la parola anoressia” ha proseguito la Marcuzzi. “Non è anche questa una forma di body shaming?”

Alessia Marcuzzi ha difeso Elodie, che ha detto di non voler più parlare con Marco Masini, trovando fuori luogo il commento del cantante.

Alessia Marcuzzi, insieme ad Elodie, ha fatto chiarezza su un tema spesso molto sottovalutato.