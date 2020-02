Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini fa slittare Ilary Blasi? – VIDEO

Grande Fratello Vip | Il reality show di Alfonso Signorini potrebbe andare in onda fino ad aprile facendo rimandare l’Isola dei Famosi con Ilary Blasi

Buone notizie per i fan del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini! Secondo quanto riportato dal portale Che Tv Fa, il reality show più famoso del piccolo schermo potrebbe prolungare la sua messa in onda fino ad aprile, per l’esattezza fino a dopo pasqua, visto il successo che sta riscuotendo.

Notizie meno belle, invece, per i fan dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. In quanto, se tale notizia dovesse rivelarsi vera, l’adventure game non andrà in onda a breve ma soltanto dal prossimo autunno.

Il Grande Fratello Vip durerà fino a Pasqua o sono soltanto false voci di corridoio?