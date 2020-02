Maurizio Costanzo contro il Grande Fratello VIP: “Andrebbe chiuso”

Maurizio Costanzo critica duramente il Grande Fratello VIP: non è la prima volta, ma il giornalista oggi è addirittura arrivato a invocare la chiusura del programma di Alfonso Signorini.

Colonna portante del giornalismo italiano, “vecchio saggio” della televisione e ancora oggi una delle voci più ascoltate del piccolo schermo, Maurizio Costanzo è ancora in grado di far tremare la televisione.

Nonostante l’età, infatti, il giornalista ha ancora le idee molto chiare su quello che dovrebbe andare in televisione e cosa, invece, non dovrebbe comparire sul piccolo schermo.

Il Grande Fratello VIP di quest’anno è stato messo da Costanzo in più di un’occasione sul banco degli imputati, accusato di non apportare nulla di nuovo alla televisione ma anche di dare un pessimo esempio ai telespettatori che seguono il programma.

Signorini prenderà atto della critica di Maurizio Costanzo oppure continuerà per la sua strada?

Maurizio Costanzo contro il Grande Fratello VIP (di nuovo)

Già al principio di questa difficile edizione del Grande Fratello VIP Maurizio Costanzo aveva puntato il dito contro la qualità del programma.

Fattore scatenante delle critiche era stato l’inqualificabile comportamento di Salvo Veneziano, che è stato squalificato e costretto a scusarsi per il comportamento offensivo e sessista tenuto all’interno della casa.

Già all’epoca Costanzo aveva avuto parole terribili contro il programma, il cui unico merito era quello di dare visibilità a personaggi discutibili, il cui unico merito era stato quello di aver goduto di una fugace popolarità due decenni prima.

Dalle pagine di Nuovo TV, per il quale Costanzo cura una rubrica periodica, il giornalista ha proposto una risoluzione definitiva del problema: “Chiudete il Gf Vip. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte”.

Addirittura il giornalista si spinge ad affermare che di un certo tipo di televisione, così diseducativa, l’Italia oggi non ha bisogno e che quindi, non si farà alcun danno chiudendo il Grande Fratello VIP.

Purtroppo, c’è da dire che la considerazione di Maurizio Costanzo, se pure condivisibile, non è completamente esatta.

I dati di ascolto del Grande Fratello VIP 4 non sono poi così terribili, al contrario: sono perfettamente in linea con i dati di gradimento delle vecchie edizioni.

Un picco bassissimo è stato toccato soltanto in occasione dell’ultimo scontro del reality show con una serie RAI che costituisce un piccolo gioiello televisivo e che, probabilmente, nessun altro programma sarebbe riuscito a battere: L’Amica Geniale.

A parte questo, quindi, i telespettatori continuano a guardare il Grande Fratello VIP: questo significa che il programma riesce a fare quello deve, ovvero intrattenere e far parlare di sé.

Se poi si tratti di un intrattenimento educativo o diseducativo, è tutto da discutere, anche se in tutta onestà è abbastanza facile essere d’accordo con le considerazioni di Maurizio Costanzo.

Tra i personaggi più discussi di questa edizione, e anche tra i più tossici, c’è da annoverare Antonella Elia: la showgirl si è rivelato un personaggio antipatico e divisivo, ben lontano da quello allegro e spensierato che anni fa Antonella aveva “messo in scena” sull’Isola dei Famosi.

Poco amata dal pubblico a casa e sicuramente poco stimata dai suoi coinquilini, la Elia ha innescato molte di quelle reazioni a catena che sono tipiche dei reality show e che finiscono inevitabilmente per degenerare in parole ed episodi poco piacevoli, come il “tormentone” di Patrick per il quale il concorrente ha successivamente deciso di chiedere scusa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Stellare (@trash_stellare) in data: 18 Feb 2020 alle ore 12:09 PST

Ad ogni modo, è matematicamente certo che Mediaset non voglia interrompere il Grande Fratello VIP prima della sua conclusione: rimane solo da chiedersi se questa di Alfonso Signorini sarà l’ultima edizione del Grande Fratello VIP oppure se Mediaset continuerà a investire in questo tipo di televisione anche in futuro.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.